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世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

福原愛「知三當三」中網友氣炸 前妻曝證據她理由超瞎

記者梅衍儂／即時報導
日本前桌球好手、女星福原愛在與前夫、台灣桌球選手江宏傑離婚後，將事業重心轉往日本與中國大陸發展。（取材自微博）
日本前桌球好手、女星福原愛在與前夫、台灣桌球選手江宏傑離婚後，將事業重心轉往日本與中國大陸發展。（取材自微博）

福原愛1日過34歲生日，沒想到收到的其中一項「大禮」就是男友前妻的官司，她遭對方指控介入婚姻，求償日幣1000萬元（約6.84萬美元）。前妻先前接受日媒採訪透露，福原愛曾打電話給她，表示希望用日幣100萬元（約6840美元）補償她，並請她「糾正」說法。而一向力挺福原愛的中國網友，在福原愛被前妻告上法院後，也不再支持她，網路上風向幾乎一面倒，認為福原愛「知三當三」不值得同情。

福原愛與橫濱男去年2月被拍到約會、飯店過夜時，兩人各自都還擁有婚姻，雖然福原愛聲稱兩人到飯店過夜是一人一間房，但兩人身為人妻、人夫，多數網友對此道德瑕疵並不埋單，如今橫濱男的前妻告福原愛插足婚姻，並求償日幣1000萬元。

前妻受訪表示跟男方離婚並非感情出問題，福原愛和男方更不是離婚後才交往的，她提出兩人婚外情證據，是一封福原愛在離婚前一個月（去年7月）寫給男方的信，前妻表示，福原愛在情書裡總是撒嬌和道歉，還說接下來的7月份會過得很辛苦，體力也會受到影響，喊男方一起加油，期待再次相見的日子。

前妻還表示，曾在家裡發現從福原愛家裡寄來的快遞，她從快遞單上找到寄件人的電話，打過去竟是福原愛，她質問兩人關係，福原愛解釋兩人只是工作夥伴，稱信上說喜歡男方的笑容，也是因為彼此友情，才用「喜歡」。

對於種種指控，福原愛的律師回應：「由於官司正在進行中，不方便多評論，但會在審判時澄清。」

福原愛

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