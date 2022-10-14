難得登上青瓦台開唱 Rain直呼「失敗就死定了」

Rain在青瓦台開唱，露出完美腹肌。（圖：Netflix提供）

Netflix 實境音樂影集「Take One：終極一曲」邀來南韓 頂級藝人演出「人生中最有意義的一次表演」，促成Rain登上青瓦台（總統府）開唱，節目製作人金學慜日前在記者會上爆料Rain最常講的話竟然是「失敗就死定了」。

該節目以「只能表演一首歌」為宗旨，卡司橫跨古典音樂、流行音樂、創作歌手，包括世界女高音曹秀美、資深實力派歌手任宰範、知名製作人兼歌手柳喜烈、R&B精靈朴正炫，還有韓流天王Rain、兄妹美聲組合AKMU樂童音樂家，以及擁有「吞CD」美譽的女團MAMAMOO等，以「如果你在死之前只能唱一首歌，你想唱什麼歌？」為概念，並且在表演完立即撤舞台的瘋狂想法，讓眾歌手當下幾乎都不敢置信，但隨後卻又爽快答應演出，並且感嘆：「若不是有Netflix就無法做到這樣的表演！」

製作人金學慜透露，節目超大亮點「Rain在青瓦台表演」演出相當有挑戰性，畢竟跟青瓦台借場地相當困難，為了不破壞草地以及青瓦台建築內部，製作單位事先鋪上地毯、草皮保護劑，整個企畫的難度超高，但能將南韓的文化遺產青瓦台介紹給全球觀眾非常值得。

由李燦赫、李秀賢所組成的AKMU樂童音樂家也出席了節目記者會，由於他們所錄製的表演內容是整部影集當中唯一沒有觀眾的一集，但為了將演唱的歌曲以最經典的舞台方式呈現，不僅動用了直升機，還動員200多位舞者，只為了完成一首歌的演出。