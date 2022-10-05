我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

韓星朴修弘遭兄嫂榨乾816萬美元 開庭還被爸踹傷

記者梅衍儂／綜合報導
朴修弘出庭被父親毆打，當場被救護車送往醫院。（取材自臉書）
朴修弘出庭被父親毆打，當場被救護車送往醫院。（取材自臉書）

51歲南韓知名主持人朴修弘去年在實境節目「我家的熊孩子」透露被親哥挪走上億家產，不僅如此，哥哥還以他的名義購買8張身故險，受益人全是哥哥一家。日前他出庭和家人對簿公堂，竟被爸爸當眾毆打，他當場呼吸困難昏倒，現場工作人員立刻召來救護車將他緊急送醫。

朴修弘出庭被父親毆打，當場被救護車送往醫院。（取材自臉書）
朴修弘出庭被父親毆打，當場被救護車送往醫院。（取材自臉書）

朴修弘先前表示哥哥騙走他116億韓元（約816.3萬美元），但哥哥始終不承認，他搜集資料後將哥哥告上法院，沒想到同時又發現哥哥以他的名義購買8個身故險，受益人全是哥哥一家。朴修弘30年前入行後，開設個人經紀公司，讓沒有工作的哥哥擔任經紀人，並由兄嫂管理朴修弘的所有演藝收入，不料兄嫂從來沒有給朴修弘應得的合約金，還因為擔心財路斷掉而反對朴修弘結婚，把他當全家人的搖錢樹。

朴修弘的哥哥上月13日被拘捕調查，日前朴修弘出庭準備和被拘留中的哥哥對質，沒想到以證人身分出席的父親，一見面就飆罵「見到爸爸也不打招呼嗎」，不但當庭辱罵朴修弘，威脅要殺害他，還一腳踹了朴修弘的膝蓋。

朴修弘當下反擊喊：「我一輩子都養活了爸爸和家人，怎麼可以這樣對我！」隨即因為呼吸困難昏倒，立刻被救護人員送往醫院。

南韓

上一則

官宣戀情？張穎穎曬照暗藏汪小菲 網酸：心機好重

下一則

台語唱將高向鵬跌倒昏迷1年 67歲撒手人間

延伸閱讀

暴力種子

暴力種子
遭兄嫂榨乾813萬美元 韓星朴修弘出庭竟被父親踹到送醫

遭兄嫂榨乾813萬美元 韓星朴修弘出庭竟被父親踹到送醫
新劇下架還不夠 張翰上綜藝被剪光只閃現3秒身影

新劇下架還不夠 張翰上綜藝被剪光只閃現3秒身影
張翰「東八區」捲性騷 綜藝節目鏡頭只剩「3秒身影」

張翰「東八區」捲性騷 綜藝節目鏡頭只剩「3秒身影」

熱門新聞

具俊曄(右)與大S再度相見抱緊到差點讓老婆骨折。圖／VOGUE提供

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

2022-09-30 08:57
具俊曄和大S婚後甜蜜蜜，不時上演公主抱。（取材自Instagram）

具俊曄寵大S 小S說溜嘴：到哪兒都公主抱

2022-09-29 02:19
大S(左)坦言20年不換電話號碼都是為了具俊曄。（圖：VOGUE提供）

大S公開「20年不換電話號碼」原因 具俊曄來電悲喜交加

2022-09-30 21:46
8歲金銘可愛模樣。（取材自微博）

8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆

2022-10-02 23:12
曾志偉（左）在黎峇菈的生日會上當眾獻吻。（取材自Instagram）

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

2022-10-02 04:29
張蘭首度回應與張穎穎合照真相。（取材自微博）

張蘭還原與張穎穎合照真相：被心機綠茶婊給利用

2022-09-30 00:00

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子