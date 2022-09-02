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「非常律師禹英禑」熱播 引發自閉症論戰

​​娛樂新聞組／綜合報導​
朴恩斌曾經擔心自己無法駕馭禹英禑這個角色。（取材自IMDb）
朴恩斌曾經擔心自己無法駕馭禹英禑這個角色。（取材自IMDb）

Netflix超高人氣韓劇「非常律師禹英禑」刻畫罹患高功能自閉症的律師，這部影集在南韓引發熱議，但當地一些自閉症患者表示，在真實世界裡他們其實遭到忽略已久，並引發關於自閉症的嚴肅論戰。

中央社引述法新社報導，「非常律師禹英禑」已在Netflix非英語類劇集收視榜上保持冠軍超過一個月。飾演禹英禑的29歲女演員朴恩斌表示：「身為演員，我覺得自己有道德責任。」 她指出，曾經擔心劇中人格複雜的角色，自己是否有能力駕馭。

朴恩斌說：「我知道這部影集無可避免會對自閉症患者和患者家人造成影響……，讀劇本的時候，對於自己該如何詮釋角色竟毫無頭緒，這還是第一次。」 

然而在南韓，部分自閉症患者的家屬認為這部影集是徹頭徹尾的「幻想」，強調女主角性格不符合現實。

一位養育自閉症小孩的母親受訪時指出，對許多自閉症患者而言，要達到如同禹英禑一般成就，簡直就像「還不會走路的小孩在奧運自行車項目奪牌」。

梨花女子大學木洞醫院精神病學教授金宜正表示，禹英禑顯然是「一個為了讓戲劇效果最大化的虛構角色」，但她的故事其實比許多南韓人所理解的更為真實。

南韓 非常律師 Netflix

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