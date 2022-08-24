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接檔「非常律師」俞利喊壓力大 與丁一宇獲封轉世情侶

記者梅衍儂／即時報導
丁一宇（左）和俞利24日出席新劇記者會。(圖:愛奇藝提供)
丁一宇（左）和俞利24日出席新劇記者會。(圖:愛奇藝提供)

韓星丁一宇、少女時代成員俞利繼去年搭檔古裝劇「打包袱-盜取命運」，今年再度合作浪漫喜劇「Good Job」，24日舉辦記者會，提到二度攜手，俞利笑說：「這是不常見的緣分，所以感觸很深，這難道不是繼前世之後延續到今生的緣分嗎？」她也表示，在該劇選角新聞曝光後，看到不少粉絲封兩人為「轉世情侶」，她感謝粉絲們的喜愛與支持，「雖然壓力很大，但我們都很努力拍攝，希望大家喜歡。」丁一宇表示因自己對作品是小心慎重的類型，上次與俞利合作感受到她是非常認真的演員，再次搭擋時感到非常安心。

丁一宇（左）和俞利合作演出戲劇「Good Job」。(圖:LINE TV提供)
丁一宇（左）和俞利合作演出戲劇「Good Job」。(圖:LINE TV提供)

劇中丁一宇飾演財閥會長偵探，個性高傲且自信爆棚，預告中就大言不慚說：「說我像福爾摩斯的話，我已經聽膩了，說實話他除了比我有名之外，不論是長相、個性，還是財力，都沒辦法和我比啊！」他在劇中大秀好身材，展現精壯胸肌和腹肌。記者會上，談到印象深刻的變裝場面，丁一宇笑說很多次變完裝，連現場的工作人員都認不出他，「印象最深的則是其中一次老人變裝，光化妝就花了４、５個小時，體驗了７種以上的變裝。」

俞利飾演擁有超級視力的偵探助手，劇中也挑戰外送員、賭場服務生等多重職業身份，百變造型引起粉絲熱烈討論。被問到自身視力時，俞利表示自己右眼視力1.5、左眼1.2，絕佳視力讓眾人驚呼不已，她透露拍攝前看了許多「超視者」相關影片，平時她則會故意戴眼鏡降低視力，體驗把眼鏡拿掉時，視力瞬間清晰的感受。記者隨即問到，若擁有這樣的能力，會想做什麼? 俞利回答：「如果有的話，希望能拿來做好事，像是在遠方看到事故發生，馬上可以救人。」

俞利所屬的團體少女時代目前正在新專輯宣傳期，記者問她又要拍戲又要宣傳，如何分配體力，俞利笑說：「能做的就是好好訓練和管理身體了，進行少時行程時也從成員上獲得許多活力，粉絲也給了許多關注和愛，與其說累，反而得到更多的力量！」提到和成員分享的話題時，俞利表示，大家互相支持和應援的方式，是讓彼此有可以休息跟喘息的空間，成員的戲劇要播出前都會很興奮很緊張，為彼此打氣，她還俏皮隔空向成員喊話：「今晚我的戲要首播了，大家會不會跟我聯繫呢，期待喔。」

俞利在劇中飾丁一宇的助手。(圖:LINE TV提供)
俞利在劇中飾丁一宇的助手。(圖:LINE TV提供)

主演群也被問及接檔「非常律師禹英禑」是否有壓力，丁一宇表示自己是該劇忠實觀眾，「接檔『非常律師』要說沒有壓力一定是騙人的，雖然接下來的回答有點像教科書範例，但自己能做得就是像教科書一樣，好好地閱讀劇本好好地演戲。」俞利也說：「我也是一樣的想法，不可能沒有負擔的，但更多的是感謝，我們能做到的就是奉上我們的熱情，希望觀眾可以透過作品看到我們的用心，為我們應援。」提到對收視率的期待時，丁一宇說：「因為這部劇有12集，如果能超過12%就很感謝了。」

非常律師

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