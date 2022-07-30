姜泰伍將服兵役 「非常律師禹英禑」初吻粉絲尖叫

姜泰伍出道九年，演出「非常律師禹英禑」才走紅。(取材自臉書)

28歲韓星姜泰伍因演出韓劇 「非常律師 禹英禑」暖男職員人氣急升，韓媒報導，姜泰伍最晚今年底就得去當兵，讓不少粉絲們相當難過。

綜合媒體報導，1994年生的姜泰伍，最快8月底至9月中服兵役，目前暫未收到入伍通知，只能耐心等候。經紀人說姜泰伍熱愛運動，原本想當海軍，但目前很大機會以陸軍方式服役。

報導指出，姜泰伍出道九年，直到演出「非常律師禹英禑」才走紅；建國大學電影 系畢業的他，其實演技底子應該不錯，但他卻是在2013年以「5urprise」男團出道。

隨著「非常律師」劇情走向、姜泰伍也持續吸粉，讓不少南韓廣告商、企業紛紛找上代言，就連戲劇、電影、節目的邀約，也不間斷。可惜姜泰伍最晚今年底就得去當兵，這也讓不少粉絲們相當難過。

據報導，姜泰伍原本並非扮演「李濬浩」的首選，可是他不惜等候一個多月，堅持不考慮演出其他作品，終於打動劇組。「非常律師」開播以來，男、女主角愛情線備受關注，由於朴恩斌在劇中飾演患有自閉症的禹英禑律師，進展很緩慢，直到第10集，兩人終於迎來初吻；禹英禑主動吻上男方的唇，但她困惑地問「本來牙齒就會撞到嗎」，男主角回她可以把嘴張開一點，兩人的互動令觀眾在螢幕前大尖叫，收視率來到15.157%。