少女時代隔13年見「兒子」景山爆哭 下一秒卻怒了

少女時代俞利看到景山來到現場，忍不住落淚。(取材自JTBC)

韓團少女時代今年成軍15年，下月將以第7張專輯「FOREVER 1」回歸歌壇，8人再度聚首，帶給粉絲許多驚喜，她們也在回歸前推出實境團綜「少時貪探」。最新一集中，她們曾在節目「Hello Baby」照顧的嬰兒「景山」現身，8人一見到成為少年的景山，當成哭成淚人兒，不過哭了半天，才發現對方其實不是景山，而是在同一節目上和SHINee搭擋的佑根。

少女時代過去在Hello Baby和景山搭擋。(取材自JTBC)

景山幼時和長大對比。(取材自JTBC)

「Hello Baby」是2009年推出的育兒型實境節目，讓韓流偶像照顧嬰幼兒考驗其能力，少女時代當年是該節目首檔來賓，合力照顧當時9個月大的景山。時隔13年，少女時代最新的團綜「少時貪探」中，製作單位找來「景山」和少時重溫當時回憶，只見「景山」一現身，少時8人立刻尖叫，看到過往的照片還忍不住落淚，一聽到「景山」說自己現在有女友，還一臉的欣慰。

少女時代看到景山來到現場，忍不住落淚。(取材自JTBC)

不過此時節目中又出現第2個青少年自稱也是景山，少時全體傻眼，眼淚還掛在臉上，直問到底誰才是真正的景山，俞利還開玩笑對製作單位大喊：「要找真的來好嗎！」眾人開始比對景山兒時照片，猜到底誰才是真正的景山。

豈料，這時又出現第3個少年表示自己是景山，少時快被搞瘋，又好氣又好笑，直說眼淚都白流了。而最後答案揭曉，真正的景山是第二個少年，而第一個少年則是和SHINee照顧的佑根，佑根也當場和SHINee成員珉豪通視訊電話，珉豪一聽到少時錯把佑根當景山，還哭到不行，當場笑翻。