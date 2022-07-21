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沉寂9個月露面 金宣虎淚灑記者會道歉

記者梅衍儂／綜合報導
金宣虎（左）以舞台劇「Touching The Void」回歸演藝圈。（取材自微博）
金宣虎（左）以舞台劇「Touching The Void」回歸演藝圈。（取材自微博）

南韓人氣演員金宣虎憑戲劇「海岸村恰恰恰」暴紅，不過去年他被前女友爆料指控被他逼墮胎，重創他的形象，也丟了電影、綜藝等邀約。雖韓媒Dispatch之後取得他與女友的對話紀錄，證明墮胎是女方先提出，金宣虎是想負責並和對方結婚的，但他仍消失在螢幕上好一陣子。

時隔9個月，金宣虎最近透過舞台劇「Touching The Void」正式回歸，他出席記者會時，一拿起麥克風，還沒開口眼淚先掉。

他哽咽表示：「我想，應該先跟大家打招呼，所以拿起了麥克風，我非常緊張。」隨後道：「在作品的宣傳記者會上說這些，我感到非常抱歉，這部作品從春天到夏天，經過非常多人的努力才誕生，抱歉，我似乎給大家添麻煩了。」說到這，他已經流下眼淚。

記者會上，金宣虎不斷道歉，向粉絲、同僚、媒體道歉，「這段時間回頭審視自己，反省了很多還不足的地方，我想說說的是，我會努力漸漸成為更好的演員以及更好的人，對不起。」再次以道歉做為結尾。

這是他發生事情後的首部作品，許多網友留言為他加油打氣，希望他可以振作後再放光芒。

「Touching The Void」該劇預計演到9月18日，他飾演在雪山遇到山難的登山客「趙」。

墮胎 舞台劇 電影

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