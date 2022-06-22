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分手那晚和大S抱頭痛哭 具俊曄哽咽：我像傻瓜一樣

記者梅衍儂／即時報導
具俊曄（右）公開和大S的甜蜜合照。(取材自tvN)
具俊曄（右）公開和大S的甜蜜合照。(取材自tvN)

韓星具俊曄20年前和大S交往，大約一年後就分手，22日播出的節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」中，他終於透露分手原因。

具俊曄被問到和大S一開始如何認識，他說：「我記得是在蘇慧倫的演唱會上認識的，但熙媛說沒去過那裡，她是在電視節目上看到我後變成我的粉絲，說想和這個人結婚，工作人員們就傳來消息，之後我們碰了面，實際碰面後感覺非常不錯。」

具俊曄表示，原本來沒有打算結婚，「原本打算一個人在巴厘島之類的地方蓋房子、畫畫、製作音樂、慢慢變老。但後來遇到了我想要的、愛的人。」他甜蜜說：「20年前，熙媛讓我畫下了標準，如果不是這樣的女人我就不會結婚。」

在離婚家庭中長大的具俊曄說：「本想找個不會離婚的女人交往，雖然20年前交往過，但因為情況不好而分手了。」

具俊曄公開和大S的刺青戒指照片。(取材自tvN)
具俊曄公開和大S的刺青戒指照片。(取材自tvN)

劉在錫問到具俊曄，和大S如此的契合，為何當初會分手，具俊曄說：「演藝圈有一種情況，有了女朋友的話工作會很辛苦，周圍的人都說『不要再繼續下去了』。」劉在錫也說：「超受歡迎的酷龍有很多事情要做，周圍的人應該對和其他國籍的人交往的具俊曄說了很多話。」具俊曄也透露，儘管大S在當時承受一切罵名，但她從來沒有責怪他。

具俊曄說：「我還記得分手的那天抱頭痛哭了一整夜就送她到機場了。我似乎難以承受，我本來可以承受的，但是我像傻瓜一樣。」具俊曄因想起當時的傷心，忍不住落下男兒淚。

影片來源：YouTube friDay

劉在錫問「若回到20年前離別的那個瞬間會怎麼樣」，具俊曄回答：「若回到那個瞬間，就不會分手了吧。我會跟她說『工作什麼的都無所謂，我想和你在一起，即使會失去很多東西。』。」

他還提到，大S後來去英國，因為太難忘他，她在英國路上看到一個像他的背影就追過去。具俊曄透露，這次相隔20年見面，他赴台隔離出關後立刻飛奔到大S家，電梯打開一看到對方後，兩人抱在一起哭了30分鐘。

具俊曄在節目上大方透露和大S的戀愛細節。(取材自tvN)
具俊曄在節目上大方透露和大S的戀愛細節。(取材自tvN)

而他在背上紋了兩個刺青，代表著大S的星座和名字，並表示因為絕對不會換了，所以乾脆把大S名字紋上身。

具俊曄和徐熙媛分手後，他的隊友姜元來出車禍導致酷龍活動中斷，劉在錫很擔心而打電話關心他，他告訴劉在錫將在東大門做生意，正式營業時劉也真的去捧場了，因此這次具為了劉的這份情誼，只接受劉Quiz的邀約上節目聊自己的結婚故事。

具俊曄 大S 英國

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