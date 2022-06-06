和芳根京子撒糖無極限 山田涼介發願可愛到40歲

山田涼介（右）和芳根京子（左）已經二度合作。（圖：friDay影音提供）

日本 傑尼斯人氣團體Hey! Say! JUMP山田涼介在新劇「我的可愛已經快到有效期限！？」中，和女星芳根京子撒糖無極限，助攻全劇成為戀愛劇黑馬，讓電視台開心宣布完結篇將加碼變一小時。

「我的可愛已經快到有效期限！？」由「Oh! My Boss!戀愛放別冊」以及「只是在結婚申請書上蓋個章而已」編劇田邊茂範操刀，二度合作的山田涼介與芳根京子攜手主演，雖然每集只有30分鐘，卻成為春季檔日劇 中甜度最「剛好」的愛情喜劇。

山田涼介飾演的男主角丸谷康介，從小到大因為擁有可愛的外表，所以人生過得一帆風順，甚至認為沒有人能夠拒絕他，但中學向喜歡的對象告白失敗後，才發現自己的內在不行，原本想著提升成績和實力，不過經過嘗試覺得難度太高而放棄，更加深自己善用可愛容貌的決心。

一路順利的他，畢業後進入啤酒製造公司工作，拿下營業銷售MVP，正當29歲的康介沾沾自喜的同時，遇見了一個有點落魄的神祕胖大叔，告訴他：「你的可愛已經快到有效期限，要過期了」，展開後續一連串的故事。包括遇見行事、表情都像機器人般的女主角後，意外擦出愛的火花。

首度挑戰戀愛喜劇的山田涼介表示，雖然過程中有種種挑戰，但真的很高興與榮幸參與這部作品的演出，剛滿29歲的山田涼介，除了在拍攝現場收到大家的祝福之外，先前在25歲生日時收到山田涼介25朵玫瑰的芳根京子，也準備了29朵紅玫瑰作為回禮，山田涼介表示拍這部戲相當開心，現場氣氛也都相當歡樂，還強調「想做個到了40歲都還能被大家稱讚『可愛』的山田涼介」。

至於在最新播出的第八集中，丸谷康介 (山田涼介飾) 與真田和泉 (芳根京子飾) 的愛情面臨重大危機，電視台也宣布加碼，下周播出的完結篇將為一小時特別篇，讓觀眾可以好好見證兩人是否能有幸福結局。