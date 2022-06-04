戲說從頭／「紙房子」韓國篇 曝世紀大劫案

「紙房子：韓國篇」6月24日上線，預告片震撼曝光。(圖：Netflix提供)

Netflix 翻拍西班牙夯劇「紙房子」的年度大作「紙房子：韓國篇」，正式預告震撼曝光，第一部共6集將於24日上線，邀觀眾一起見證這場世紀劫案。

「紙房子：韓國篇」描述南北韓 結束戰爭，決定攜手建立經濟共同體，從北韓來的「東京」(全鍾瑞飾)在現實的資本主義社會下努力求生，絕望之際遇到了「教授」(劉智泰飾)，邀她與其他強盜一起從合作經濟區裡的造幣廠搶奪4兆韓元(約34.6萬美元)，來推翻只有有錢人才會更有錢的不公平社會。這群強盜戴著傳統的「河回面具」與強大火力控制整個局面，由「柏林」(朴海秀飾)擔任現場指揮官，還將人質依照南北韓區分，讓造幣廠內的氣氛急速陷入緊張局勢。

儘管是翻拍Netflix西班牙同名神劇，編劇柳勇在表示，「紙房子：韓國篇」因為多了北韓和南韓成為經濟共同體的層面關係，影響了人們之間的信任和相互合作的需要，讓韓國篇的故事更能引人入勝。劉智泰也認同這様的想法並充滿信心地表示：「『合作經濟區』的想法本身就是獨一無二的，再加上有演員們的出色表現，相信將可擄獲觀眾的心。」

朴海秀日前接受德國 媒體採訪時表示，自己飾演的「柏林 」是擁有分裂國家所帶來痛苦的角色，而這個具有歷史傷痛的角色讓他更有共鳴，也是跟原版角色不一樣的地方。

朴海秀近期接受韓媒訪問也樂談爸爸經，當被問到最關心的話題時，新手奶爸朴海秀表示最關心的莫過於八個月大兒子。他說兒子現在正處於牙牙學語期，總是嗯嗯啊啊個不停，且不時喊著媽媽，還不會表達意思的孩子也會發脾氣，讓朴海秀苦笑著說會擔心妻子的健康，有時看到妻子太疲累會讓她多補充維他命，展現暖男老公的一面。