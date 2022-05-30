我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

「我的出走日記」大結局 孫錫久、金素媛最後一幕超暖

記者陳建嘉／綜合報導
廉美貞獲得心靈平靜，最後感性說出「我的心裡全是愛」。（取材自Netflix）
廉美貞獲得心靈平靜，最後感性說出「我的心裡全是愛」。（取材自Netflix）

南韓熱播劇「我的出走日記」近日終於迎向大結局，外界關注的是廉家三姊弟與具先生最終到底能否擁有真正的「解放」，二哥廉昌熙(李民基飾演)每逢要開始新工作，都會遭遇突發狀況，像是親朋好友離世，包括爺爺、奶奶以及媽媽，這集則再度送走朋友，而他因為貸款買了大量的烤地瓜機，肩負背債之際，誤打誤撞進入禮儀師課程，呼應他先前多次所說：「常陪伴許多親朋好友走最後一程」，最終真正踏上禮儀師之路，眼神也逐漸發光。

廉昌熙誤打誤撞進入禮儀師課程，意外找到自己的全新歸屬。（取材自Netflix）
廉昌熙誤打誤撞進入禮儀師課程，意外找到自己的全新歸屬。（取材自Netflix）

大姊廉琦貞(李伊飾演)與單親爸爸泰勳(李己雨飾演)則終於將話說開，泰勳是因為生活不順遂，擔心下一代出生會不快樂，並非不想與廉琦貞迎接新生，兩人溝通完之後，泰勳再度成為暖男個性，三不五時就會到女友家送雞蛋麵包，最後更送上一朵玫瑰，個性古怪的廉琦貞最終看著玫瑰甜蜜告白「捨不得將目光移開，因為害怕枯萎」，延續兩人的愛情。

具子敬決定離開龍蛇雜處的牛郎店，拿著錢開啟自己的新人生。（取材自Netflix）
具子敬決定離開龍蛇雜處的牛郎店，拿著錢開啟自己的新人生。（取材自Netflix）

「具先生」具子敬(孫錫久飾演)多年以來身處在龍蛇雜處的地下社會，而在歷經大哥背叛之後，決定捲款離開，不再觸碰牛郎店等犯罪事件，也終於決定戒酒，將剛買的酒送給路邊的流浪漢。

另一方面，與他曖昧多時的廉美貞(金智媛飾演)也終於拾起笑顏，不僅時常與「出走同好會」聊天，總算打開心房，最後更有甜蜜告白「我的人生，可以分為遇見具先生與具先生之後」，更說「我一定是瘋了，我覺得自己很討人喜愛。我的心裡全是愛，所以，我能感受到的也只有愛」，然則具子敬、廉美貞微笑著跑向對方，最後一幕兩人綻放久違的微笑，看起來非常暖，雖然有點像是開放式結局。

貸款 雞蛋 南韓

上一則

小哈利罕曝清秀照 被讚絕美少年、像媽媽伊能靜

下一則

被王心凌帶旺 張棟樑再上熱搜 有望上「披荊斬棘的哥哥」

延伸閱讀

金鐘國、尹恩惠真的交往？網抓包「訊息手抄本」太巧合

金鐘國、尹恩惠真的交往？網抓包「訊息手抄本」太巧合
足球／哈蘭德去曼城 英超大結局？

足球／哈蘭德去曼城 英超大結局？
金憓秀點頭實境秀 趙寅成「注意減肥」超暖簡訊曝光

金憓秀點頭實境秀 趙寅成「注意減肥」超暖簡訊曝光
玫瑰崗華園生命會館 為華裔禮儀傳統興建

玫瑰崗華園生命會館 為華裔禮儀傳統興建

熱門新聞

吳綺莉和女兒「小龍女」吳卓林常常因家庭私事上版面。取材自微博

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

2022-05-22 09:58
Jasmine擁有大長腿。取材自IG

甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例

2022-05-24 17:44
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲的婚姻以離異收場。（路透資料照片）

湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情

2022-05-22 15:50
林志玲、AKIRA婚後幾乎沒吵架原因曝光。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來

2022-05-26 22:15
李立群下樓拿包裹拉下口罩透透氣。圖／截自微博

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

2022-05-27 18:48
張庭(右)與林瑞陽曾為旗下事業舉辦熱鬧的造勢活動。（圖：達爾威公司提供）

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

2022-05-24 01:21

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了