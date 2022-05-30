「我的出走日記」大結局 孫錫久、金素媛最後一幕超暖

廉美貞獲得心靈平靜，最後感性說出「我的心裡全是愛」。（取材自Netflix）

南韓 熱播劇「我的出走日記」近日終於迎向大結局，外界關注的是廉家三姊弟與具先生最終到底能否擁有真正的「解放」，二哥廉昌熙(李民基飾演)每逢要開始新工作，都會遭遇突發狀況，像是親朋好友離世，包括爺爺、奶奶以及媽媽，這集則再度送走朋友，而他因為貸款 買了大量的烤地瓜機，肩負背債之際，誤打誤撞進入禮儀師課程，呼應他先前多次所說：「常陪伴許多親朋好友走最後一程」，最終真正踏上禮儀師之路，眼神也逐漸發光。

廉昌熙誤打誤撞進入禮儀師課程，意外找到自己的全新歸屬。（取材自Netflix）

大姊廉琦貞(李伊飾演)與單親爸爸泰勳(李己雨飾演)則終於將話說開，泰勳是因為生活不順遂，擔心下一代出生會不快樂，並非不想與廉琦貞迎接新生，兩人溝通完之後，泰勳再度成為暖男個性，三不五時就會到女友家送雞蛋 麵包，最後更送上一朵玫瑰，個性古怪的廉琦貞最終看著玫瑰甜蜜告白「捨不得將目光移開，因為害怕枯萎」，延續兩人的愛情。

具子敬決定離開龍蛇雜處的牛郎店，拿著錢開啟自己的新人生。（取材自Netflix）

「具先生」具子敬(孫錫久飾演)多年以來身處在龍蛇雜處的地下社會，而在歷經大哥背叛之後，決定捲款離開，不再觸碰牛郎店等犯罪事件，也終於決定戒酒，將剛買的酒送給路邊的流浪漢。

另一方面，與他曖昧多時的廉美貞(金智媛飾演)也終於拾起笑顏，不僅時常與「出走同好會」聊天，總算打開心房，最後更有甜蜜告白「我的人生，可以分為遇見具先生與具先生之後」，更說「我一定是瘋了，我覺得自己很討人喜愛。我的心裡全是愛，所以，我能感受到的也只有愛」，然則具子敬、廉美貞微笑著跑向對方，最後一幕兩人綻放久違的微笑，看起來非常暖，雖然有點像是開放式結局。