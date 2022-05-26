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拍戲間隔都在看書 蘆田愛菜考上名校醫科 家教有成

娛樂新聞組／ 綜合報導
蘆田愛菜考取名校醫學系，在演藝與學業兩方面都有出色表現。(取材自Instagram)
蘆田愛菜考取名校醫學系，在演藝與學業兩方面都有出色表現。(取材自Instagram)

日本女星蘆田愛菜日前考上應慶大學醫學部，展現出無論在演藝事業還是學業，都能交出令人無法挑剔的成果。而下個月才要滿18歲的蘆田，之所以能夠如此出色，自然和她雙親的教育有關。

根據日本媒體「週刊女性PRIME」報導，蘆田的雙親都是在知名銀行公司上班的一流人才，相當重視蘆田的教育。兩人經常買書給蘆田，讓她自小養成閱讀的習慣。蘆田的閱讀量十分驚人，小學時一年就會讀超過60本書，包括曾在小6時，就已讀完文豪谷崎潤一郎的經典大作「細雪」。

升上國中後，蘆田的閱讀量更一口氣提高到300本之多。業內人士透露，蘆田在拍攝時的空檔，也都一直在看書。在大量的閱讀之下，培養出蘆田豐富的表達能力。且在她還只是小學生的時候，就已經掌握了艱難的敬語。

此外，母親也對蘆田的禮儀多有要求，要她常說「早安」、「再見」、「謝謝」、「對不起」、「我不曉得」、「拜託了」、「不瞭解」七個詞。而蘆田感到疑惑的時候，一定盡全力開導她。若是她對什麼事情有興趣，作父母的也都會強烈支持。

在這樣的培育之下，蘆田過去就成功考上慶應義塾國中部，如今也準備成為名校醫學部的新生。這位才在「受同世代憧憬的人」調查中拿下榜首的女星，日後將怎麼繼續兼顧名校生與一流演員的身份，值得令人期待。

醫學 教育 日本

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