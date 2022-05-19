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「我的出走日記」孫錫久增重10公斤曬黑 睡前也在狂吃

記者黃保慧／即時報導
孫錫求為演惡角爆吃養胖10公斤，花1年曬黑。(圖:車庫提供)
孫錫求為演惡角爆吃養胖10公斤，花1年曬黑。(圖:車庫提供)

韓星馬東石、孫錫久主演的動作新片「犯罪都市2」，18日在韓上映，以超過10倍以上的觀影人次擊敗好萊塢電影奇異博士2：失控多重宇宙」空降票房冠軍。孫錫求最近因熱播韓劇「我的出走日記」中的具氏受到廣大討論，而這回在「犯罪都市2」化身為超級反派「姜海相」，為此角色還增重10公斤，並花了快1年的時間曬黑，膚況還因此大傷。

孫錫久在片中和馬東石所飾演的怪物刑警「馬錫道」展開正面對決，他表示：「我狂吃很多東西，沒另外請健身教練，因為比起健美的身材，我希望能展現出豐衣足食的體態，還很魯莽地拿著重物運動，好像還第一次臥推啞鈴推到100公斤以上。能隨心所欲吃自己喜愛的食物，所以我覺得很開心，隔天臉浮腫也沒關係，所以睡前也能進食，拍攝前也吃了不少。」

孫錫求為演惡角爆吃養胖10公斤，花1年曬黑。(圖:車庫提供)
孫錫求為演惡角爆吃養胖10公斤，花1年曬黑。(圖:車庫提供)

孫錫久透露其實當時收到許多請他飾演惡角的劇本，但他其實不太喜歡扮演行為惡劣、說髒話的角色，他表示：「不過我心想如果要演的話，就要演最壞的，加上因為我很喜歡前作『犯罪都市』，所以對『犯罪都市2』產生了野心！」

為了表現出反派內心充滿鬱悶和憤怒的模樣，孫錫久回想了10多歲後半至20多歲前半時期的自己，他表示：「當時我內心也是充滿了怒氣。小時候我總覺得自己是最醜陋的，常對自己感到自責。」

孫錫求(右)在片中被馬東石(左)一拳爆擊。(圖:車庫提供)
孫錫求(右)在片中被馬東石(左)一拳爆擊。(圖:車庫提供)

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