我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜

最強靈媒拒絕進入 木村光希闖恐怖村

記者黃保慧／綜合報導
木村光希領銜主演「牛首村」。（圖：車庫提供）
木村光希領銜主演「牛首村」。（圖：車庫提供）

日本恐怖大師清水崇導演的「恐怖村莊系列」推出第三彈作品「牛首村」，找來日本天王木村拓哉的愛女木村光希領銜主演，這也是她的演員出道作品，她表示：「覺得自己的世界觀真的都改變了呢，不論是看待事物的方式和感受方法。」更透露父親木村拓哉與母親工藤靜香都給了她許多建議，以及對她的鼓勵：「劇本內頁有父親寫下的訊息『Enjoy and do your best』，在每天開始拍攝前我一定會看一次，對自己說過一遍後再進現場拍戲！」

木村光希領銜主演「牛首村」。（圖：車庫提供）
木村光希領銜主演「牛首村」。（圖：車庫提供）

「牛首村」以位在日本富山縣魚津市，被稱為北陸最恐怖靈異景點的「坪野礦泉」為故事舞台，該地知名的「坪野飯店」在1982年倒閉後荒廢至今，據傳是因有小學生在尼斯湖樂園中發生意外死亡而受影響倒閉，老闆也在飯店的鍋爐室中自殺，之後此地便成為許多年輕人的試膽場所，恐怖靈異事件層出不窮。

木村光希領銜主演「牛首村」。（圖：車庫提供）
木村光希領銜主演「牛首村」。（圖：車庫提供）

日本網路上就謠傳：「朋友去試膽時看到有人影從二樓往下跳，他們見狀隨即開車離去，卻從車子後方傳來巨大聲響，當天雖然沒發生什麼事，友人卻在幾天後遭遇車禍，且車上有明顯的手印痕跡。」還有說：「朋友到謠傳中最恐怖的地下室試膽，之後就再也沒有見過他……。」一連串的恐怖傳聞更讓這個地方變得更加詭異，複雜程度就連被稱為「最強靈媒」的宜保愛子女士都拒絕進入，而「牛首村」也到現場實際取景拍攝。

電影取景地是連接石川縣與富山縣的「宮島隧道」，又名「牛首隧道」。（圖：車庫提供）
電影取景地是連接石川縣與富山縣的「宮島隧道」，又名「牛首隧道」。（圖：車庫提供）

電影另一個取景地是連接石川縣與富山縣的「宮島隧道」，又名「牛首隧道」，其名來自於位於牛首村（現為白山市）的八坂神社中供奉的神明「牛頭大王」。當地也有許多詭異傳聞與自殺事件，更有人表示曾看見「流著血淚的地藏菩薩」，以及「深夜被穿著喪服的老婆婆襲擊」等恐怖經歷。

木村光希領銜主演「牛首村」。（圖：車庫提供）
木村光希領銜主演「牛首村」。（圖：車庫提供）

延續「犬鳴村」、「樹海村」，清水崇導演再次將日本知名靈異景點作為電影拍攝題材，這次還加入了神秘的怪談「牛之首」，他表示：「單靠一個靈異景點或一個都市傳說是沒有辦法成為電影的，因此我將景點與毫無相關的內容組合在一起。就像在電影『樹海村』中也出現了「取子箱」，對於這些題材我加入了自己的見解，這次則是融合「牛之首」這個沒有真實樣貌的怪談。」

日本 電影 導演

上一則

楊紫瓊跳躍多重宇宙換40套造型 看1部片抵百部

下一則

65歲呂良偉帥氣再戰上海灘 雙槍擋殺手6分鐘

延伸閱讀

楊紫瓊闖「熱狗宇宙」變換40套造型吃苦頭

楊紫瓊闖「熱狗宇宙」變換40套造型吃苦頭
最強靈媒拒進入 木村拓哉愛女闖「北陸最恐怖靈異地」

最強靈媒拒進入 木村拓哉愛女闖「北陸最恐怖靈異地」

3個月看「蜘蛛人」292次 漫威狂粉打破世界紀錄

3個月看「蜘蛛人」292次 漫威狂粉打破世界紀錄
「社內相親」金旻奎暴紅 東京見面會門票秒殺

「社內相親」金旻奎暴紅 東京見面會門票秒殺

熱門新聞

Angelababy被指離婚後資源大不如前。(取材自微博)

Angelababy錄「跑男」被孤立？網酸離開黃曉明真不行

2022-04-15 02:30
尊龍（左）與陳沖因「末代皇帝」成為國際紅星。（取材自IMDb）

70歲「末代皇帝」息影多年 近況曝光「顏值倒退成路人」

2022-04-13 02:27
穎兒減重20多斤在「山河月明」飾演明成祖仁孝皇后，說自己有「揚眉吐氣」的感覺。（取材自新京報）

甄嬛傳出場就被賜死…「山河月明」演皇后 穎兒揚眉吐氣

2022-04-16 06:27
劉德華(右)的乾爹劉山本(左)3月病逝，多虧他出手幫忙，才得以順利辦後事。（取材自微博）

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

2022-04-17 10:55
張庭和林瑞陽因涉及違法傳銷遭罰款。（本報資料照片）

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

2022-04-19 00:42
Angelababy楊穎。(取材自微博)

Angelababy獨自出遊 素顏被捕獲拒與粉絲合照

2022-04-16 02:28

超人氣

更多 >
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴