39歲扮高中生 李準基凍齡秘訣：吃了7年紅蔘

李準基記者會上分享凍齡秘訣。(圖:friDay影音提供)

39歲南韓 花美男李準基在新劇「Again My Life」飾演熱血檢察官，於某次遇害中重生，帶著前世記憶重回15年前展開第二次人生，懲奸除惡。李準基原本很擔心到這年紀還要「裝嫩」演高中生，但導演韓哲秀掛保證，強調他看來一樣超年輕。

李準基在記者會上透露自己原本也很擔心都已經到了這個年紀，要怎麼呈現高中生般的青澀面貌，但導演卻掛保證說不用擔心，強調他看起來依舊很年輕，只要調整好狀況來演出即可。除了導演對李準基的童顏有信心之外，同劇的兩位女星金智恩、金栽經亦深有同感。

金智恩之前主演「黑色太陽」令觀眾印象深刻，這次在「Again My Life」躍升為女主角，她表示李準基就像拍攝現場的活力源泉，雖然戲份是自己的好幾倍重，但每次上戲都演得像初次拍攝一樣，是拍攝現場看起來最幸福、最快樂的人。

而女團「Rainbow」隊長出身、去年曾在「惡魔法官」中小露性感身材的金栽經則直言：「我很好奇他都吃什麼營養補給品？」李準基對此大方回應自己：「已經吃了7年紅蔘。」對於維持童顏則「其實沒有太大的祕訣， 尤其在皮膚保養方面還很懶惰。」不過他也透露自己不想因小事受到壓力，也盡量不將事情放在心上，並保持微笑、享受幸福，也許正是因爲這些正能量，才讓自己顯得更年輕一些。

當被問到「如果真能重生，會想回到過去的哪個時期」時，李準基和鄭尚勳不約而同地表示：「感覺不論回到哪個時期再活一遍，好像都不會活得比現在好耶！」但如果真要挑一個時間點的話，李準基想回到身爲演員最受喜愛的時候，並提到當初「王的男人」上映時的記憶已在不知不覺中變模糊了，想再次感受到那時受到很多人喜愛的感覺。