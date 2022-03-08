被母當人頭借錢 「最美小三」火大切割：不再替她還錢

韓韶禧如今已經躍升一線女星。（取材自Instagram）

演出「夫婦的世界」暴紅，有著「最美小三」封號的南韓 女星韓韶禧日前靠自己的力量買下豪宅，但母親欠債的陰影始終揮之不去。對此，她透過經紀公司劃清界線，表示不會為母親還債。

韓韶禧父母離異，從小跟著外婆長大，很早就開始當模特兒自食其力，一直到演出「夫婦的世界」才終於一炮而紅，搏得「最美小三」美名。但她母親在這段期間利用女兒名義到處借錢，從韓韶禧尚未成年開始，就把女兒當成人頭戶。在韓韶禧走紅後，母親更變本加厲，要債主直接去找女兒討錢，導致傳出「韓韶禧紅了卻不還錢」的謠言。

韓韶禧的母親還會偽造文書，長期打著女兒名義招搖撞騙，如今因詐騙 遭起訴，韓韶禧忍無可忍，決定發聲切割。公司代替她做出回應，強調法院已經判決韓母欠債一事與韓韶禧無關，韓韶禧對債務沒有連帶責任。為了戒斷目前用女兒名義借錢等種種行為，韓韶禧絕對不會代為還債，也希望類似事件能夠到此為止。韓韶禧也向受害人道歉，希望對方能夠諒解，同時也抱歉自己家務事占用新聞版面。

韓韶禧最近忙著新戲「單戀原聲帶」的宣傳活動，眼看作品就要上架，她不願因私事模糊工作焦點，只能透過聲明先行切割。