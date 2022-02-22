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10度登紅白曾訪台 西鄉輝彥75歲癌逝

娛樂新聞組╱綜合報導
日本1960年代具代表性的青春明星西鄉輝彥，因罹患前列腺癌病逝，享壽75歲。(取材自推特)
日本1960年代具代表性的青春明星西鄉輝彥，因罹患前列腺癌病逝，享壽75歲。(取材自推特)

曾唱紅「星星的佛朗明哥」等名曲、日本1960年代具代表性的青春明星西鄉輝彥（本名今川盛揮），因罹患前列腺癌，21日病逝於東京一家醫院，享壽75歲。經紀公司Sunmusic隔天在官網證實。

日媒報導，西鄉1947年生於鹿兒島縣，1964年2月透過日本皇冠音樂發行唱片「夢中只有妳」出道。他英俊的長相與帶有憂愁感的獨特氣息深受喜愛，與橋幸夫、舟木一夫一同被稱為昭和歌謠「御三家」，風靡一世。

西鄉唱出「星星的佛朗明哥」等多首膾炙人口歌曲，曾連續10次站上日本NHK「紅白歌唱大賽」。「星星的佛朗明哥」後來被拍成電影，由森永健次郎執導、倉本聰撰寫腳本，西鄉主演。內容描述商船學校的學生西條英司（西鄉輝彥飾演）到台灣尋母，愛上美麗的小學教師（汪玲飾演）。

網路資訊顯示，外景地除了東京都、神奈川縣之外，還到台灣的高雄港附近、高雄車站、高雄澄清湖、台北車站、台北植物園、龍山寺等。

西鄉的演藝事業除了歌唱、電影，在電視劇、舞台劇也有一番成就。他曾出演NHK的大河劇「獨眼龍政宗」、「毛利元就」等多部時代劇（古裝劇）。

西鄉於2011年被醫師診斷出罹患前列腺癌，接受摘除手術，但在六年後復發。後來被醫師診斷癌細胞已轉移到骨頭等，症狀已屬末期，他選擇接受抗癌劑治療，而非醫師建議的安寧緩和醫療。

去年4月他前往澳洲接受日本尚未核准的先進癌症治療，去年8月從澳洲實況連線出演日本電視台慈善節目「24小時電視」，向大家報告說「我親眼見到CT圖像中癌細胞已消失」、「奇蹟會發生」。

日本 癌細胞 澳洲

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