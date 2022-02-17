孫藝真婚後首露面 好身材破除懷孕傳言

金芝賢(左起)、孫藝真以及田美都飾演三個即將邁入40歲關卡的好姐妹。（圖：Netflix提供）

南韓 女星孫藝真日前出席新戲「三十九」記者會，這也是她公開與玄彬結婚喜訊後首度露面，全場送上掌聲恭喜，孫藝真難掩開心幸福模樣，問已婚的女主持人說：「妳覺得結婚好不好呢？」隨後也自答「非常好」，並感謝外界的祝賀。

「三十九」是孫藝真繼「愛的迫降」後的年度新作，她昨一身黑色低胸禮服與同劇演員田美都、金芝賢等人共同亮相，氣色看來相當好，身材也保持得宜，間接破除懷孕傳言。

對於接下新戲「三十九」，孫藝真大讚這個角色與她年紀、性格都相仿，也都很喜歡打高爾夫球，還開玩笑說，「覺得自己若不出演的話，良心上過不去，編劇是否有在我家裝監視器，很多台詞都是我會說的話」。

孫藝真如今40歲，但她自認還不夠成熟，「我覺得自己是永遠的16歲，希望不要執著數字，每天好好享受生活就好」。

提到其他演員，孫藝真稱讚劇中的兩位閨密田美都、金芝賢都是很棒的演員，「我看『機智醫生生活』時覺得田美都很可愛，讓人忍不住想咬一口，金芝賢外表看起來比較冷漠，但相處之後發現她相當暖心」。

3位女主角戲裡戲外都情誼深厚，孫藝真還稱讚劇中扮演她男友的延玗臻，是個貼心完美、世界上絕無僅有的好男人，讓她劇中備感幸福，結果立刻被主持人虧，「孫藝真不僅劇中擄獲好男人，現實生活中也有絕佳的好男人呢」，再度提起她的新婚丈夫玄彬，逗樂全場。