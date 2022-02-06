木村光希19歲了 姊發童年照慶生 萌翻大批網友

木村光希過19歲生日，姊姊木村光美PO出兩人童年照。（取材自Instagram）

日本 明星木村拓哉和工藤靜香的小女兒光希5日過19歲生日，午夜一過，愛她的姊姊心美就在Instagram貼出四張童年照，為寶貝妹妹慶生，萌翻大批網友。

鏡週刊報導，心美祝妹妹生日快樂「一直以來謝謝你了」。其中一張可見心美抱著小小的光希，光希圓滾滾的大眼直盯著鏡頭，另外還有她們小時候做鬼臉的模樣，以及小光希穿浴衣捧著臉的獨照，超級可愛。貼文一出吸引逾22萬網友按讚。

光希稍早也在Instagram貼出由姊姊掌鏡的生日照說：「一直守護著我的大家，我今天19歲了！非常感謝能夠遇到所有出色的團隊。我將繼續全力以赴挑戰各種事物。謝謝大家的支持。」

據報導，光希也在微博 用英文感謝網友：「謝謝大家的留言！我一直非常感謝大家的愛、善意和支持。你們給了我許多的力量和幸福，送給你們很多很多很多的愛！」

光希頂著父母光環在時尚圈發光發熱，近期跨足電影 圈，擔綱「恐怖大師」清水崇新片「牛首村」的女主角。清水崇過去拍攝「咒怨」系列、「犬嗚村」、「樹海村」等，「牛首村」為「恐怖村莊」系列的第三部作品，該片亦是日本東映創業70周年的重頭大片。光希在片中一人分飾兩角，她透露從小看爸爸的作品長大，所以決定當演員，但她坦言害怕恐怖片，「牛首村」並非單純的恐怖故事，爸爸媽媽都給了她不少建議，讓她學演技。