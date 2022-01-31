說好孔劉喝湯卻換人？韓劇置入廣告學問大

孔劉。（圖：Netflix提供）

愛看韓劇的觀眾可能早就發現，置入性廣告總是鋪天蓋地，從主角們吃的潛艇堡、喝的人蔘飲、用的美妝品都有置入影子，往往也有不錯的帶貨效果，讓廣告商趨之若鶩；而按照產品呈現方式，置入也有不一樣的要價。

從「來自星星的你」經典台詞「炸雞配啤酒」開始，台灣掀起一股韓式炸雞風；女主角全智賢使用的美妝品，也開啟亞洲化妝品牌推出氣墊粉餅的熱潮；連劇中約會地點，也都成為旅行社韓國行程的必推景點，可見置入行銷的重要。

媒體報導，在「鬼怪」劇中曾出現過的咖啡 店，因為該劇熱播而爆紅，營業額大增5成；成為拍攝地點的炸雞店，更吸引海外劇迷朝聖，業績增加6成以上。

業界稱為PPL（Product Placement）的產品置入，是把商品或品牌巧妙地置入原有媒體中，透過特定穿插節奏和時機進行曝光，讓觀眾留下印象。

這種做法能獲得部分觀眾支持，是因為觀眾想要尋找劇中角色使用哪些商品時，透過品牌LOGO呈現，可以節省搜尋時間。

但PPL也無法為所欲為，韓國法規雖允許PPL，卻也訂出明確準則，包括不得在放送中勸導購買或勸導使用商品；不能在台詞中直接或間接提及商品，給予不當的曝光效果；商標或能識別商品、服務標示的露出時間，不得超過節目全長的1.5%；商標大小不得超過畫面的1/4等。

在符合法規的情況下，PPL要價也會因為呈現方式不同而有所區別。

韓流部落客「索尼 客」曾發文分析，韓國PPL以廣告程度可分為3種。第一種是「製作贊助」，透過演員使用產品達成露出，但不得露出品牌；另外還有「等級一」及「等級二」PPL，都可以露出品牌，差別在於前者透過背景陳設商品達成露出，後者由演員親自使用產品。

索尼客指出，如果演員、導演 和編劇都非常有名，PPL廣告價碼就會偏高。以一集露出5秒計算，製作贊助費用落在約18萬美元，等級一約2.2萬至2.7萬美元，等級二可能超過3.1萬美元；如果演員陣容大部分還沒底定，就先找廣告商贊助，PPL價碼自然會便宜一些。

設計的置入橋段能否確實執行，又是另一個問題。韓媒報導，曾有廣告商要求「鬼怪」男主角孔劉在劇中喝雪濃湯，但播出時卻是另一個角色陸星材在喝；廣告商認為，這個畫面不值得原本談好的價格、拒絕支付尾款，雙方為此對簿公堂，打了近3年官司。最後法官認為如果硬要植入廣告，可能有破壞劇情的疑慮，判決劇組勝訴。

不過，即使再好看的戲劇，一旦產品置入的橋段過多或呈現方式不自然，終究會引起觀眾反感。如何在資金挹注下提高劇本品質，同時讓置入產品更自然地露出，考驗著編劇的想像力和劇組的溝通能力。