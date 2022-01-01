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航向南韓影視業 各大串流媒體急尋下一條「魷魚」

編譯羅方妤／即時報導
「魷魚遊戲」已成為串流媒體巨擘網飛收視率最高的影集。（美聯社）
「魷魚遊戲」已成為串流媒體巨擘網飛收視率最高的影集。（美聯社）

南韓影視業正經歷後「魷魚遊戲」時代狂潮，全球串流影音平台紛紛來此尋找物美價廉的下一條「魷魚」。南韓影集製作成本僅好萊塢的十分之一，品質足以名列網飛必看全球片單前幾名，物超所值。然而，串流影音平台互相競價使收購成本提高，南韓影視業也面臨滿足大量需求並兼顧品質的挑戰。

「魷魚遊戲」已成為串流媒體巨擘網飛（Netflix）收視率最高的影集。去年11月19日在網飛播出的南韓黑暗奇幻影集「地獄公使」，也登上全球排行榜榜首。網飛近幾周六部收視率最高的非英語影集中，就有四部是南韓製作的。

影片來源：YouTube

「地獄公使」改編自南韓同名網路漫畫「地獄」，講述民眾會被宣告死亡時間，並下地獄的超自然現象。劇中南韓新興宗教「新真理會」解讀為對罪人下地獄的「演示」，是神的旨意，為了行使正義。他們以此蠱惑人心，甚至將被宣告者個人和家庭資訊公開，私刑處置任何「違抗神意者」。

這些成就確保南韓以低成本製作高品質影集的名聲，吸引其他串流媒體平台Apple TV+和Disney+相繼在南韓推出影音服務。微軟（Microsoft）旗下的職場社群平台領英（LinkedIn）招聘貼文顯示，美國電信業者AT&T旗下HBO Max近日也在南韓招兵買馬，引起外界揣測該影音平台即將在南韓提供服務。但AT&T未對此事置評。

然而，南韓影視公司提供愈來愈多串流平台影集，可能使串流平台間互相競價，提高收購成本。南韓娛樂業也面臨持續製作全球熱門影集的壓力。新加坡市調機構Media Partners Asia（MPA）負責人庫托（Vivek Couto）表示：「南韓未來幾年會生產很多影集，但能維持品質嗎？」

串流媒體平台日益依賴亞太地區提供業績成長，美國、英國、澳洲和歐洲觀眾對非英語影集變得感興趣。市調公司Insider Intelligence數據顯示，訂閱影音平台目前在全球共有17億名用戶，是2016年4億5700萬用戶數量近四倍。在2016年，亞洲用戶占總數的30%，目前增加至60%。

影視業高管表示，南韓浪漫喜劇、殭屍和歷史等多種影集吸引不同觀眾，證明多樣內容能有效說服民眾註冊為串流媒體用戶，之後續約並觀看更多影集。

華特迪士尼亞太區總裁姜熡可宣布表示：「我們認為，南韓這樣的市場將很快成為全球媒體和娛樂業內容強權。」Disney+去年10月推出28部來自亞太地區的原創影集，其中7部來自南韓。

南韓電視劇製作公司JTBC工作室幕後製作網飛去年全球排行前10名影集，講述南韓軍中霸凌文化的「D.P：逃兵追緝令」。該公司執行長鍾卿文表示，當地影集製作成本等同好萊塢片商的十分之一，「對串流平台而言，物超所值」。

不過，南韓電視劇製作公司收購成本已經提高。南韓娛樂媒體公司龍頭CJ ENM旗下製作公司領導品牌Studio Dragon，已和網飛與Apple TV+簽署製作協議。該公司表示，他們銷售影集給全球平台的平均售價，去年第三季較去年同期上漲24%。網飛去年全球前10部必看片單，有兩部出自Studio Dragon。

發行「屍速列車」的南韓電影製作公司Next Entertainment World（NEW）旗下Studio & New是該國熱門影視製作公司之一，和Disney+簽署為期五年的合作協議。Studio & New總裁張慶旭表示，串流影音服務出現提供觀眾新的觀影頻道，增強影視娛樂業並刺激更多高品質節目製作，「我們需要的是全球平台，我認為南韓影集的人氣不會減弱」。

英國市場分析公司Ampere Analysis擁有全球收視率測量指標。該公司指出，在2017年，全球前百部最受歡迎影集來自美國以外國家，如今已增加至27%，全球2021年投資串流媒體金額預期會達到500億美元，比2020年增加20%。

網飛自2015年進入南韓市場，已投資約12億美元開發南韓影視，僅去年花費就占了5億美元。網飛表示，他們已推出超過130部南韓影集。

網飛南韓影視內容副總裁唐康（音譯）曾在南韓媒體公司工作，負責出口影集。他表示，「魷魚遊戲」的成功打破他先前對南韓影集受歡迎程度的看法。

「地獄公使」導演延尚昊表示，南韓電視劇和電影取得的成功，贏得全球觀眾對南韓影視的信任。他說，南韓娛樂業決策速度快也協助該國開發熱門影劇，最短可以在一周就批准相關計畫，其他國家則需要半年，「這也為不同類型影劇的實驗性內容鋪路」。

南韓 魷魚遊戲 Disney

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