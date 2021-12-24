男神私下竟是三八調皮鬼 裴斗娜爆出孔劉真面目

孔劉和裴斗娜因合作結為好友。（圖：Netflix提供）

孔劉和裴斗娜合作演出重量級科幻韓劇「寧靜海」，兩人在拍攝期間朝夕相處7個月，成為無話不談的好友。他們接受台灣媒體聯訪時不停互相吐槽，裴斗娜甚至笑罵孔劉「調皮」、「三八」，絲毫沒在管他的男神形象。

裴斗娜坦言對孔劉第一印象非常好，合作後兩人因為都是42歲平輩，很快成為朋友。「他比我想像中的還要調皮，要怎麼形容調皮呢，喜歡逗別人笑，有時候很三八，很像女性朋友一樣，很愛聊天。他講話很好笑，在拍攝現場只要一喊卡，我們就開始講一些有的沒的，是讓人很自在的朋友。」

孔劉在拍攝期間因食量變大略為發福。（圖：Netflix提供）

孔劉補充，自己可不是隨便展現調皮的一面，「調皮也是要合得來才能調皮的，我覺得我們是合得來的。」他稱讚裴斗娜既敬業又帥氣，私下也有反差萌，尤其對自己嚴格自律，是最令他佩服的。孔劉表示，他們當時背著10公斤的太空 裝備，對體能是一大考驗。他和裴斗娜一收工就開吃，靠美食 紓壓補充體力。但裴斗娜還是很節制，吃完後一定會再做有氧運動，讓孔劉讚嘆：「不愧是世界巨星，我真的有被嚇到。」

孔劉看到裴斗娜持續保持飲食控制，回到宿舍就踩腳踏車繼續運動，把自律發揮到極致，幾乎已經到了沒有人味的地步。「真的是令我刮目相看，難怪大家對裴斗娜讚不絕口，我真的很敬佩她。不是開玩笑的我是真的敬佩她，她是會自我管理的人，太帥了。」反觀孔劉自己，雖然也把跑步機搬進宿舍，但他坦承後來直接拿來掛衣服。

裴斗娜靠極度自律保持最佳狀態。（圖：Netflix提供）

然而他們都不是太空迷，裴斗娜甚至坦言「那是我感到害怕的題材」，這次接下「寧靜海」真的是一大挑戰。不過若是像劇中一樣面臨存亡危機，他們都願意挺身而出扛下任務，藉此守護至愛家人。如果世界末日到來，孔劉選擇將自己放逐到海上釣魚 ，裴斗娜則選擇躺著放空迎接人生終點，孔劉一聽馬上承諾：「那我在船上打視訊電話給妳。」