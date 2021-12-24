我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

日名嘴預測福原愛元旦公布再婚 小三、小王雙扶正？

男神私下竟是三八調皮鬼 裴斗娜爆出孔劉真面目

記者李姿瑩／綜合報導
孔劉和裴斗娜因合作結為好友。（圖：Netflix提供）
孔劉和裴斗娜因合作結為好友。（圖：Netflix提供）

孔劉和裴斗娜合作演出重量級科幻韓劇「寧靜海」，兩人在拍攝期間朝夕相處7個月，成為無話不談的好友。他們接受台灣媒體聯訪時不停互相吐槽，裴斗娜甚至笑罵孔劉「調皮」、「三八」，絲毫沒在管他的男神形象。

裴斗娜坦言對孔劉第一印象非常好，合作後兩人因為都是42歲平輩，很快成為朋友。「他比我想像中的還要調皮，要怎麼形容調皮呢，喜歡逗別人笑，有時候很三八，很像女性朋友一樣，很愛聊天。他講話很好笑，在拍攝現場只要一喊卡，我們就開始講一些有的沒的，是讓人很自在的朋友。」

孔劉在拍攝期間因食量變大略為發福。（圖：Netflix提供）
孔劉在拍攝期間因食量變大略為發福。（圖：Netflix提供）

孔劉補充，自己可不是隨便展現調皮的一面，「調皮也是要合得來才能調皮的，我覺得我們是合得來的。」他稱讚裴斗娜既敬業又帥氣，私下也有反差萌，尤其對自己嚴格自律，是最令他佩服的。孔劉表示，他們當時背著10公斤的太空裝備，對體能是一大考驗。他和裴斗娜一收工就開吃，靠美食紓壓補充體力。但裴斗娜還是很節制，吃完後一定會再做有氧運動，讓孔劉讚嘆：「不愧是世界巨星，我真的有被嚇到。」

孔劉看到裴斗娜持續保持飲食控制，回到宿舍就踩腳踏車繼續運動，把自律發揮到極致，幾乎已經到了沒有人味的地步。「真的是令我刮目相看，難怪大家對裴斗娜讚不絕口，我真的很敬佩她。不是開玩笑的我是真的敬佩她，她是會自我管理的人，太帥了。」反觀孔劉自己，雖然也把跑步機搬進宿舍，但他坦承後來直接拿來掛衣服。

裴斗娜靠極度自律保持最佳狀態。（圖：Netflix提供）
裴斗娜靠極度自律保持最佳狀態。（圖：Netflix提供）

然而他們都不是太空迷，裴斗娜甚至坦言「那是我感到害怕的題材」，這次接下「寧靜海」真的是一大挑戰。不過若是像劇中一樣面臨存亡危機，他們都願意挺身而出扛下任務，藉此守護至愛家人。如果世界末日到來，孔劉選擇將自己放逐到海上釣魚，裴斗娜則選擇躺著放空迎接人生終點，孔劉一聽馬上承諾：「那我在船上打視訊電話給妳。」

「寧靜海」演員們培養出革命情感。（圖：Netflix提供）
「寧靜海」演員們培養出革命情感。（圖：Netflix提供）

太空 釣魚 美食

上一則

汪小菲緋聞女友是誰？擁172公分長腿 被爆已秘戀1年

下一則

日名嘴預測福原愛元旦公布再婚 小三、小王雙扶正？

延伸閱讀

孔劉上太空想帶「她」建國 鄭雨盛新冠痊癒露面

孔劉上太空想帶「她」建國 鄭雨盛新冠痊癒露面
南韓首部科幻劇 孔劉刺青、霸氣粗獷上月球

南韓首部科幻劇 孔劉刺青、霸氣粗獷上月球
孔劉開IG 首PO魷魚 10小時就吸粉百萬

孔劉開IG 首PO魷魚 10小時就吸粉百萬
韓星孔劉開通Instagram啦 首po「真的魷魚」網友傻眼

韓星孔劉開通Instagram啦 首po「真的魷魚」網友傻眼

熱門新聞

王力宏和老婆李靚蕾婚變後再掀波瀾。圖／擷自臉書

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

2021-12-17 11:27
李靚蕾大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

2021-12-19 12:43
王力宏、李靚蕾結婚進度神快。(取材自微博)

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

2021-12-18 20:13
李靚蕾。（取材自Instagram）

拋棄律師未婚夫嫁王力宏？李靚蕾等了8年終於回應

2021-12-18 22:42
王力宏今天匆匆返台。 圖／桃園機場記者聯誼會提供

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

2021-12-18 10:17
在李靚蕾連番猛攻之下，王力宏致歉。（本報資料照片）

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

2021-12-19 23:28

超人氣

更多 >
張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆

張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆
一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅

批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅
冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高
「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天