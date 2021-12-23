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孔劉上太空想帶「她」建國 鄭雨盛新冠痊癒露面

記者陳建嘉／綜合報導
孔劉（左）、裴斗娜在「寧靜海」一起合作上太空執行危險任務。(圖:Netflix提供)
孔劉（左）、裴斗娜在「寧靜海」一起合作上太空執行危險任務。(圖:Netflix提供)

孔劉、裴斗娜主演科幻懸疑韓劇「寧靜海」即將上檔，舉行線上記者會，孔劉這回演出探測隊長韓允才，率領一支小隊在月球執行任務，被問到如果上太空最想做什麼？孔劉搞笑回應：「如果回不來，應該要帶一個女性過去定居吧，一起建立新的國家。」語畢引發眾人爆笑。

孔劉說自己要成立一個全新的國家，大腦思路宛如是要當第二個「亞當」，只是尚未找到他的「夏娃」，孔劉還說如果可以的話，希望月球上能有電子產品，「能讓我連線看Netflix或是NBA球賽，就很滿足了」。

青龍影帝鄭雨盛之前感染新冠肺炎，如今大病初癒，出席活動時氣色良好，他這回僅擔任製作人，並未演出，提到選角，他得意自認眼光好，「我7年前看了導演崔恆墉的同名短篇電影後，就一直想當製作人。」他還自爆求好心切，發現攝影棚「月球表面」布景，留有太多工作人員的腳印，為了維持真實感，會不時拿掃把掃一下，裴斗娜對製作人親力親為讚譽有加，「第一次看到這麼努力的製作人」。

導演崔恆墉（左起）、編劇朴銀嬌、李茂生、金先英、孔劉、裴斗娜、李准、李城旭以及製...
導演崔恆墉（左起）、編劇朴銀嬌、李茂生、金先英、孔劉、裴斗娜、李准、李城旭以及製作人鄭雨盛出席「寧靜海」線上記者會，鄭雨盛先前感染新冠肺炎，已經大病初癒。(圖:Netflix提供)

鄭雨盛透露當初為了找裴斗娜演出，可說是飛了大半個地球才請到她，原來是裴斗娜正在法國巴黎休息，先前已先將劇本塞給對方，之後又因為工作前往巴黎，沒想到2人竟然在餐廳偶遇，讓鄭雨盛當場把握機會，好好介紹劇情內容，之後兩人又各自飛往其他國家時，鄭雨盛仍鍥而不舍，一直靠社群軟體與裴斗娜保持聯繫，好不容易才獲得女神的首肯。

鄭雨盛全程參與拍攝期間，對一些後輩演員來說，原本還擔心會有壓力，不過鄭雨盛對演員照顧有加，孔劉表示第一次和鄭雨盛合作，笑稱是未知的領域，「因此認識一位很棒的哥哥，但鄭雨盛跟大家都太親近，拍戲時會更有壓力，也因此累積出好感情」。

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