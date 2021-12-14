劉在錫確診新冠肺炎 朴素丹罹甲狀腺癌

劉在錫確診消息震驚演藝圈。（圖：friDay影音提供x）

南韓演藝圈13日不平靜，「國民MC」劉在錫驚傳確診新冠肺炎 ，女星朴素丹自曝罹患甲狀腺癌，兩人都在為了健康奮戰。

新冠肺炎疫情 延燒，劉在錫的經紀公司老闆柳熙烈日前確診，兩人經過密切接觸，即便劉在錫已打完兩劑疫苗，也擋不住傳染力超強的病毒。他在得知柳熙烈確診後，馬上接受PCR檢測 ，第一次篩出陰性，但昨天篩檢結果呈現陽性。

經紀公司Antenna證實劉在錫染疫，即刻停工在家隔離，手邊主持多檔節目全部告假。他因為從快篩時就察覺異狀，已經先向「Running Man」請假，昨節目就在他缺席的狀況下照常錄影。SBS電視台也說明，劉在錫的節目都還有存檔，播出不受影響。

朴素丹工作行程被病情打亂。（取材自推特）

以「寄生上流」揚名國際的朴素丹則自揭罹癌，她透過經紀公司向外界報告，在例行健康檢查中發現甲狀腺乳突癌，在醫生建議下及時接受治療，手術後恢復情況良好。

30歲的朴素丹在「寄生上流」中以假學歷家教一角廣為人知，戲劇和主持工作邀約不斷。她主演的新電影最近正好準備上映，因為無法配合出席相關宣傳活動，所以選擇公布病情，希望粉絲們能夠諒解。她也承諾會好好休養，期待未來能演出更多好作品，與粉絲們健康相見。