孔劉開IG 首PO魷魚 10小時就吸粉百萬

經紀公司透過YouTube公開孔劉私下愛釣魚的模樣。（視頻截圖）

42歲韓星孔劉開Instagram（IG）了！過去曾表示自己對社群網站 （SNS）沒有興趣的他，隨著新劇「寧靜海」月底即將上架，開設官方IG，首PO獻給「魷魚」，短短10小時已錄得100萬人追隨；相比「魷魚遊戲 」拍檔李政宰今年10月開設IG帳號，花上24小時才有百萬粉絲，反應更加熱烈。

明報報導，經紀公司MANAGEMENT SOOP娛樂證實該帳號就是孔劉本人的IG。據了解，該帳號雖非孔劉親自經營，而是所屬事務所SOOP代為打理，但也足以叫粉絲興奮不已。

據報導，孔劉IG上載兩張照片，一是他穿著印有自己姓氏球衣的背影，另一是煮熟了的魷魚，笑壞粉絲，由於他沒留言解釋，網友唯有自行解讀，有人估計孔劉熱愛釣魚，於是趁機跟粉絲分享他的「戰利品」；也有人認為「魷魚遊戲」日前揚威美國葛咸獎，有份客串的孔劉藉此送上祝賀。

另據鏡周刊報導，孔劉5年前以電影 「屍速列車」、韓劇「鬼怪」人氣翻漲，不過出道20年來，他不像其他韓星開設SNS帳號，選擇保護自己的私生活。四年前他接受CNN專訪時也被問到此事，當時他說：「我不太相信網路或SNS上的互動，比起用SNS與人交流，我更喜歡透過訪問的形式和大家見面。」

孔劉一直以來主要利用MANAGEMENT SOOP的IG或YouTube分享工作以外的面貌，如今官方IG曝光，不少粉絲驚喜不已。