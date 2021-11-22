「展開新人生」韓星朴信惠證實懷孕 明年嫁演員崔泰俊

朴信惠（左）、崔泰俊宣布結婚。（取材自Instagram）

韓星朴信惠證實嫁給小1歲的後輩男星崔泰俊，經紀公司發出聲明，證實她將於明年1月結婚，如今也有孕在身，朴信惠自己也忍不住在自己的官方cafe(類似粉絲論壇)，首度發聲，向粉絲分享喜悅，「他長期以來都是我的依靠，包容我，就連朴信惠自己不足的缺點，他也全都給予包容，我要和他以夫妻的身分展開新人生」，言語間透露濃情密意。

朴信惠也透過經紀公司「studiosantaent娛樂」對外發出聲明，宣布會在明年1月22日在首爾與崔泰俊結婚，目前正在討論婚禮細節，也證實肚子裡已有新生命，經紀公司代為表示，「在準備結婚的過程中，寶貴的生命來到了我的身邊，我們在需要謹慎的情況下討論這個問題，因為仍處於需要穩定的早期階段，所以不方便公開具體情況，希望你們能理解」，不對外透露懷孕幾個月、小孩性別。

朴信惠、崔泰俊是中央大學的前後輩，還曾一起合作過電視劇「電視劇帝王」，朴信惠近幾年演出多部熱門韓劇，包括「繼承者們」、「皮諾丘」以及「阿爾罕布拉宮的回憶」，與李敏鎬、玄彬、李鍾碩以及劉亞仁等男神都合作過，去年與全鍾瑞演出「聲命線索」，評價大好，全鍾瑞在片中飾演殺人魔，甚至拿下多項演技大獎。

崔泰俊也在自己的官方粉絲cafe向粉絲報喜，「對我來說，有位一直陪伴我，與我分享很多情感，深刻的相遇，直到交往為止的珍貴戀人，我們開心的時候笑得很燦爛，傷心的時候哭出聲，也是一直能提醒喚醒我的恩人」。