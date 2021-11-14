一度休克昏迷 濱崎步出院後馬上開工 坐輪椅錄節目

濱崎步坐輪椅錄製選秀節目。(取材自日刊體育)

濱崎步日前因過敏 性休克送醫，她當時一度昏迷，所幸在接受治療後清醒出院。不過她竟未停工休息，立刻重回演唱會舞台，坐著輪椅完成演出。她還按照原訂計畫擔任選秀活動評審，拼勁令外界咋舌。

濱崎步現在是兩個孩子的媽，多年唱跳造成她身體多處病痛，日前腳部骨折後，她照樣繼續巡迴演唱會，直到在後台昏倒才真正停工。「女性自身」報導，濱崎步之所以這麼拼命的原因，最主要還是為了賺錢。她一個人要養活一整個團隊，包括專屬舞者、工作 人員，全都要靠她吃飯。然而先前疫情 嚴峻，濱崎步和其他歌手一樣，不得不取消所有實體演出活動，這對仰賴巡演收入的她而言，成為非常現實的考驗。

如今終於重啟演出，濱崎步自然不能錯失表演機會。加上死忠鐵粉期待已久，她同樣不願讓粉絲們失望，因此就算只能坐輪椅，她也要在舞台上繼續唱下去。

不過濱崎步不愧是時尚教主，她坐的輪椅是為她特別打造，上面貼滿水鑽，一出場就散發女王氣勢。粉絲心疼她身體狀況，卻也不得不佩服，連輪椅也能被她坐成另類寶座。此外，她擔任評審時桌上放的保溫瓶，同樣也用水鑽貼滿，還拼出她的招牌Logo，平凡的隨身物品全部都變成不容忽視的存在。