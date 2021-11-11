航海王真人選角公布 索隆是千葉真一帥兒、娜美神還原

航海王真人影集由新田真劍佑飾演「索隆」。（取材自推特）

等待已久，超人氣日本漫畫「海賊王One Piece」即將推出真人版，由Netflix 主導，與Tomorrow Studios製作公司合體推出，將以美劇形式拍攝，第一季共10集。目前5位主角選角出爐，18歲墨西哥 演員伊納基戈多伊（Inaki Godoy）飾演「魯夫」，新田真劍佑飾演「索隆」，艾蜜莉羅德（Emily Rudd）飾演「娜美」，雅各吉布森（Jacob Gibson）飾演「騙人布」，塔茲史蓋拉（Taz Skylar）飾演「香吉士」。

Netflix日前公布「航海王」真人影集選角，演員照片還特別製作成與原作相似的懸賞令。日本武打巨星千葉真一的兒子新田真劍佑在美國 成長，能說一口流利英文，在劇中飾演三刀流的劍客「索隆」。

許多人關注的「娜美」一角則由28歲美國年輕女星艾蜜莉羅德演出，她原本就是動漫迷，曾在Instagram、推特分享「海賊王」、「死亡筆記本」等漫畫截圖。她曾演出電影及影集，在社群媒體上擁有許多粉絲，雖然發文頻率並不高，但在 Instagram擁有111.6萬的追蹤。

是演娜美的艾蜜莉路德本身是模特兒。（取材自Instagram）

艾蜜莉所飾演的「娜美」，由於有著豐滿上圍，外加纖細身材，獲得不少漫畫迷喜愛，艾蜜莉本人身材也很好，不僅常有穿著深V上衣的照片，也有不少健身照。

魯夫演員伊納基戈多伊曾演出墨西哥人氣犯罪影集「誰殺了莎拉？」（Who Killed Sara?，暫譯），是相當受矚目的新人。

漫畫原作者尾田榮一郎也以親筆手繪表達對真人版的期待，也透露他有參與製作，「我們正與Netflix、Tomorrow Studios製作公司製作一部好萊塢真人版影集，等了這麼多年，一切終於宣布了，很讓人興奮吧」。