金宣虎逆轉了？D社爆料12項真相 控訴前女友是說謊慣犯

金宣虎今年因為韓劇「海岸村恰恰恰」暴紅，近期傳出騙婚、墮胎等醜聞，聲勢全毀。（取材自推特）

南韓 大勢男星金宣虎今年因為韓劇 「海岸村恰恰恰」暴紅，近期傳出騙婚、墮胎 等醜聞，聲勢全毀，不過南韓知名媒體「Dispatch」給出驚人爆料，不僅將前女友的身分曝光，也控訴對方說謊成性，更舉出12項罪狀，指控A女從頭到尾都捏造事實，金宣虎才是受害者。

D社報導指出，前女友A確實就是氣象台前主播崔英雅，當時是2019年末在朋友的聚會上認識，隔年2月開始約會，一個月後正式交往，女方才承認自己離婚過，但是女方不僅愛說謊，也常與其他男人曖昧，隔年7月就面臨分手，不過崔英雅很快向金宣虎道歉，金宣虎也心軟原諒，「因為那個人很好，雖然父母會擔心，雖然她跟我說自己離婚過，但之後也不會有什麼改變」，之後女方懷孕，雙方協議墮胎，金宣虎也向父母介紹崔英雅，證實是想繼續交往，當時他還親自煮了兩周的海帶湯、補品，給女方補身體，這點在綜藝節目「兩天一夜」也曾提及。

另外，女方曾控訴金宣虎小氣，只有簡單支付手術、住院費用，但是一位熟人指出，金宣虎幾乎將自己所有金錢給了A女消費，全因對方奢侈成性，喜歡買名牌，金宣虎的日子其實很不好過。即便最後因為崔英雅的私生活混亂、說謊成性，最終決定分手，今年6月女方還曾傳訊息抱怨金宣虎，並且選擇爆料，金宣虎也未做解釋，「有一名友人透露，金宣虎認為墮胎的確是事實，所以不反駁，只是堅持持續道歉」。