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全智賢王牌護林員發威 「智異山」首播開紅盤

記者李姿瑩／綜合報導
「智異山」中的全智賢，多數時間都是全副武裝進行搜救。（圖：愛奇藝國際站提供）
「智異山」中的全智賢，多數時間都是全副武裝進行搜救。（圖：愛奇藝國際站提供）

韓星全智賢、朱智勛主演的「智異山」日前開播，不負眾望衝出平均收視9.1%的好成績，直接竄升tvN電視台首播排名亞軍。39歲全智賢上一部作品「屍戰朝鮮：雅信傳」因話少、篇幅短，被觀眾抗議看不過癮，如今揚眉吐氣，再度以演技和凍齡美貌引發討論。

全智賢和朱智勛在「屍戰朝鮮」中，因劇情順序尚未同框，他們在「智異山」先交手，一起承受風吹雨打、攀岩登山等考驗。全智賢飾演王牌護林員徐伊江，朱智勛則是菜鳥姜賢祖，兩人合作在山林中搜救受困民眾。

全智賢劇中穿著厚重登山裝備，卻絲毫不影響她的美貌，網友驚訝她的狀態和20年前「我的野蠻女友」時期幾乎一樣，紛紛讚嘆「怎麼不會老」。戶外用品廠商早就看準這點，砸大錢贊助置入各種裝備，期待靠「智異山」帶動登山熱潮。

「智異山」幕後團隊由知名編劇金銀姬和王牌導演李應福領軍，金銀姬正是「屍戰朝鮮」的編劇，深知全智賢和朱智勛的特點和優勢。此外，全劇從配角到客串卡司都是一時之選，包括實力派演員成東鎰、吳政世，還有驚鴻一瞥的柳承龍，豪華陣容就足夠吸睛。

為了呈現「智異山」的山林特色，劇組和智異山國家公園合作，從磅礴山林全景，到懸崖峭壁和絕美祕境盡收眼底，讓觀眾自行感受深山的危險和迷人之處。為了搜救失聯的登山客，一次救難耗費的人力與物力成本極高，救難隊員更可能因此送命，也成為全劇的另一種警世效果。

「智異山」埋下伏筆，預告朱智勛最終遇難昏迷不醒，全智賢負傷坐輪椅，觀眾被懸疑劇情吊足胃口。

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