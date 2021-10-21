不忍毀掉他 金宣虎前女友刪爆料推文

金宣虎失去綜藝節目「兩天一夜」以及三部電影演出機會。（取材自微博）

35歲韓星金宣虎以「海岸村恰恰恰」躍升國民暖男，卻因為被前女友控訴騙婚、勸誘墮胎 ，形象全毀，他時隔三天後終於出面致歉，但廣告代言全被撤，固定出演的綜藝節目「兩天一夜」及3部電影都將他開除，前途堪慮，前女友A小姐日前再度發文，不捨表示「看到他因為我的文字被毀掉，我也不好受」。

網友爆料金宣虎的前女友是失婚的氣象女主播崔英雅。（視頻截圖）

綜合媒體報導，A小姐表示會將在論壇PANN的文章下架，「我間接讓很多人受傷，很抱歉，我與對方真心相愛過一段時間，看著他因為我偏激的文字而被毀掉，心裡也很不好受」，並強調已收到金宣虎的道歉，雙方已解開昔日心結，也知道最近網路上很多人猜測她的真實身分，散播她的私事，讓她決定將文章下架，也希望網路上不要再散播一些謠言。

此外，南韓 論壇PANN就有網友盛傳前女友A就是曾任職YTN、KBS新聞台的36歲氣象主播崔英雅，先前曾有過一段婚姻。該網友指出，崔主播平時也常發IG，而她平時愛好精品，生活過得較為無拘無束，不少網友比對崔女有許多行為，都與爆料者的跡象吻合，她的寵物狗也名為「虎」，而在爆料之後，崔英雅已關閉IG、推特，對於傳聞也不多做回應。

來源:聯合影音