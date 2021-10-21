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想洗白？金宣虎陷醜聞風暴 知情者：經紀公司幕後搞鬼

噓！星聞 綜合報導
35歲韓星金宣虎近來遭前女友控訴騙婚、勸誘墮胎，形象全毀。（取材自Instagram）
35歲韓星金宣虎近來遭前女友控訴騙婚、勸誘墮胎，形象全毀。（取材自Instagram）

35歲韓星金宣虎近來遭前女友控訴騙婚、勸誘墮胎，形象全毀，他時隔3天後終於在20日出面致歉，女方隨後也發文表示已收到道歉，雙方存在誤會，希望這件事情能到此結束。不過昨天卻有一名爆料者，指出這一切事件疑似是經紀公司在搞鬼，預告過幾天會向媒體公開。

據韓媒「Money Today」（머니투데이）報導，這名爆料者稱自己是認識金宣虎與其前女友的熟人，在負面醜聞爆發後，他就在Instagram帳號透露金宣虎的相關內容，還在貼文中指稱，「雖然我的爆料内容不知道對哪一方有利有弊，但我只是站在第三方立場把知道的客觀事實通過媒體說出來罷了。」更直言金宣虎此次的醜聞與經紀公司有關，表示這間經紀公司會讓旗下藝人把不利的事情先說出來商量，一開始是為了管理藝人，等到藝人想離開公司時，公司再用這個弱點留住他們，不讓他們走，且這件事情業界都知道，暗指此次金宣虎的醜聞是經紀公司在背後操盤。

這個爆料的匿名帳號一開設，立刻吸引8萬多人追蹤，還引起南韓論壇熱議，這位爆料者稍早還在Instagram限動發文，強調目前網路上的傳聞都非事實，希望那些發布傳聞的人能自制，更預告25日會向媒體公開他所知道的事實。

爆料者在Instagram限動發文，強調目前網路上的傳聞都非事實，希望那些發布傳...
爆料者在Instagram限動發文，強調目前網路上的傳聞都非事實，希望那些發布傳聞的人能自制。（取材自Instagram）

墮胎 南韓

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