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深情金宣虎暖男變渣男？劇迷爆氣開罵：把我的眼淚還來

記者李姿瑩／綜合報導
金宣虎陽光暖男形象不保。（圖：Netflix提供）
金宣虎陽光暖男形象不保。（圖：Netflix提供）

剛演完「海岸村恰恰恰」的韓星金宣虎遭爆料疑似對前女友始亂終棄，不少女粉因為看劇後變成「金太太」，如今他一夕間從暖男變渣男，不僅廣告商急撤代言照片，演藝前途也恐就此葬送。

一名女網友在論壇上爆料，自稱遭K姓男演員「射後不理」。她和K男在2020年年初交往，K男看似準備和她結婚，也見過她的爸媽。交往時她意外懷孕，K男卻勸誘她墮胎，聲稱會因此賠償9億韓元（約76萬美元），事後轉帳給她約200萬韓元了事。K男隨後態度丕變，最終親自刪光女方所有關於他的照片，透過電話單方面告知她分手。

女網友不甘在這4個月中「真心換絕情」，決定揭穿其真面目。她在爆料文章中鉅細靡遺講出K男的本性和螢光幕前完全不同，對導演和同劇演員各種抱怨謾罵，對著鏡頭卻裝出善良謙遜的模樣。網友質疑她口說無憑，但女網友沒在怕，聲稱手邊有一堆照片就是最好的證據。

南韓媒體人李鎮浩接力爆料，直接說出這名K男就是金宣虎。李鎮浩同時揭曉更多女網友爆料中的細節，原來多家媒體早就掌握金宣虎和前女友間的糾紛，陸續求證後得到的結果與爆料文中不謀而合。金宣虎在工作的態度上更令人不敢恭維，明明靠著綜藝節目「兩天一夜」奠定人氣，卻在演戲後想要切割綜藝咖的形象。

金宣虎（右）跟申敏兒在「海岸村恰恰恰」劇中修成正果。（取材自Instagram）
金宣虎（右）跟申敏兒在「海岸村恰恰恰」劇中修成正果。（取材自Instagram）

35歲的他屬於大器晚成型的藝人，在「海岸村恰恰恰」的演出賺人熱淚，許多劇迷不滿他的醜聞毀了這部好戲，怒轟沒辦法再正視他，紛紛留言「把我的眼淚還來」。還沒看完全部集數的觀眾更尷尬，無奈留言「還要繼續看完嗎」。

經紀公司回應：事實調查中

金宣虎的經紀公司神隱兩日未回應，今日終於表態。Salt娛樂對外發出聲明：「對於無法快速回復，我們深表歉意。我們目前正在調查這篇匿名發帖是否為事實。事實尚未得到明確證實，我們懇請您耐心等待。對於讓不好的事情引起關注，我們真誠道歉。」

導演 墮胎 工作

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