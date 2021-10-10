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綾瀨遙 染新冠低調出院復工 母被騙1億卻拿不回來

娛樂新聞組／綜合報導
綾瀨遙感染新冠肺炎已出院，幫管財務的媽媽又遭詐騙，1億日圓血汗錢現在拿不回來。（取材自 Instagram）
綾瀨遙感染新冠肺炎已出院，幫管財務的媽媽又遭詐騙，1億日圓血汗錢現在拿不回來。（取材自 Instagram）

綾瀨遙先前確診新冠肺炎，因為中度症狀緊急住院。日媒報導她10日已經低調出院，隨即投入工作，要把落後的進度趕回來。

綾瀨遙這陣子屋漏偏逢連夜雨，自己身體健康狀況拉警報，住院後挨批靠著特權才有病床。而她媽媽遭到詐騙的消息一併曝光，1億日幣（近90萬美元）的血汗錢付諸流水，讓綾瀨遙陷入雙重打擊。「日刊現代」報導，綾瀨遙和媽媽都非常自責，媽媽認為自己害女兒病倒，綾瀨遙則是擔心拖累電影劇組。

她已經排定和木村拓哉搭檔演出電影「織田信長」，但意外染疫打亂大家的工作計畫。綾瀨遙非常擔心造成劇組麻煩，聽聞木村拓哉傳話為她加油，要她放心養病，讓她難過落淚。因為先前住院時遭到輿論攻擊，綾瀨遙出院的消息異常低調，經紀公司也僅證實一切順利，不希望此事再受到關注。

不過先前就傳出，綾瀨遙工作可能會受到多方面影響。一來是她的身體可能會因為肺炎留下後遺症，「女性自身」詢問醫師，分析綾瀨遙將會面對呼吸困難、疼痛、倦怠感等後遺症，統稱為「慢性疲勞症候群」，連帶影響她的體力和記憶能力。每位患者的後遺症持續時間不同，但在這段期間，綾瀨遙或許會有記不住台詞的情況，應該好好休息後再上工。

「織田信長」是古裝歷史大戲，綾瀨遙勢必得穿戴沉重的和服和假髮頭套。相關人士透露，劇組會視情況對調整綾瀨遙的工作份量，目前因為嚴格防疫，每天都要求所有人員進行快篩。另一影響則是受到媽媽遭詐影響，綾瀨遙的形象可能因此蒙塵，降低她在民眾心中的信任度，導致日後接代言廣告受限

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