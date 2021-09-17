宋仲基、朴素丹 喜任釜山影展主持人

宋仲基今年運勢超旺，成為第26屆釜山影展開幕典禮主持人。(取材自Instagram)

南韓男神宋仲基 與宋慧喬離婚之後，事業更旺，先前有消息指出，宋仲基收到第26屆釜山影展 開幕式主持人的邀約，如今韓媒證實，宋仲基將與電影 「寄生上流」女星朴素丹搭檔主持。

宋仲基今年以夯劇「黑道律師文森佐」人氣再度飆升，而他在Netflix主演的科幻片「勝利號」也回響熱烈，該片即將在釜山影展首登大銀幕，還將安排映後活動，讓宋仲基與粉絲面對面，如今更順勢接下主持棒。

宋仲基這幾年除了戲劇表演，也積極將觸角伸向主持界，這次與朴素丹共同主持釜山影展開幕典禮，兩人都是話題人物。

朴素丹最近演出許多佳作，也曾兩度擔任音樂頒獎典禮「金唱片」主持人，主持經驗老到。釜山影展將於10月6日展開，為期10天。

而柯震東、林哲熹主演的同志愛情電影「金錢男孩MONEYBOYS」傳來捷報，進軍本屆釜山影展「亞洲電影之窗」，將在釜山影展舉辦首映。

柯震東最近將連續有「鱷魚」、「月老」等片曝光，他在另一部新片「金錢男孩MONEYBOYS」更是演技大突破，挑戰多男禁戀，並演出性工作者，其中一段被恩客摟入胸懷，嬌羞甜笑、癡心蕩漾之情，引人無限遐想。

電影「金錢男孩MONEYBOYS」全程在台灣拍攝，除了兩位男主角之外，香港金像獎影后曾美慧孜、黃鐙輝、高山峰也有加盟演出。