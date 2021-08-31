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李敏鎬否認密戀小9歲偶像 「深夜看電影」被疑違反防疫

記者李姿瑩／綜合報導
李敏鎬向來喜歡俏麗女孩。（取材自微博）
李敏鎬向來喜歡俏麗女孩。（取材自微博）

李敏鎬日前爆出新戀情，韓媒「Dispatch」拍到他和小9歲的女團MOMOLAND前成員妍雨深夜看電影約會，疑似已經交往5個月。不過，雙方接連透過經紀公司否認戀情，李敏鎬方面澄清當時兩人與兩位友人一起看電影，不料又被網友質疑違反南韓目前的防疫規定。

Dispatch報導，李敏鎬和妍雨因為共同興趣拉近距離，都喜歡打電動、看電影；兩人交往後，礙於疫情主要都在家中約會。他們住處相近，走路只要5分鐘就能見面。李敏鎬的朋友透露，李敏鎬認為，談戀愛並不是見不得人的事情，不會因為是大明星就躲躲藏藏，所以也會正常地在外面約會，不會在意他人的眼光。因此Dispatch才有機會拍到李敏鎬與妍雨約會看電影，深夜開車兜風。

據報導，妍雨8月1日生日時，李敏鎬提前一天在家幫她慶生，彼此感情不言而喻。

妍雨曾是女團成員。（取材自Instagram）
妍雨曾是女團成員。（取材自Instagram）

不過，李敏鎬經紀公司馬上否認緋聞，「李敏鎬和妍雨本來就認識，見面都是和朋友一起，報導中的照片就是朋友聚會的場合，只是個別拍攝了李敏鎬和妍雨而已。」而針對違反防疫規定的質疑，經紀公司說明：「7月1日李敏鎬和妍雨、友人共4人一起去看電影，當時是三級警戒，並沒有違反規定。」南韓首都圈警戒7月12日開始升至四級。

李敏鎬過去曾和女星朴敏英、秀智交往，如今再爆戀上妍雨，被網友發現他的緋聞對象都是清新、俏麗型的氣質美女。

電影 防疫 緋聞

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