「鬼滅」歌姬開演唱會 聲優老公趁機劈腿粉絲

LiSA先前忙著開線上演唱會。（圖：好玩國際文化提供）

唱紅「鬼滅之刃」主題曲的日本 女歌手、動漫 歌姬LiSA，傳出婚姻觸礁，聲優老公鈴木達央被狗仔拍到早就外遇，趁她去開演唱會時大搞劈腿，對象還是自己的女粉絲。

鈴木達央和LiSA去年年初閃婚，兩人的工作 都和動漫息息相關，成為動漫界的一樁美事。但好景不常，他們婚後開始出現摩擦，「週刊文春」報導，音樂界相關人士透露，鈴木達央私下會酗酒且品行堪憂，令LiSA相當困擾。但因為LiSA雙親離婚，因此她努力維持完整家庭，希望不會步上雙親後塵。

鈴木達央疑似背叛LiSA。（取材自oricon news）

不過他們婚姻不睦消息已經在業內流傳開來，鈴木達央和錄音工作室中的A女因為工作越走越近，正巧A女是動漫迷，同時也是鈴木的粉絲，雙方從今年開始變成婚外情。A女無懼自己是小三，大方向朋友炫耀鈴木達央在飯店幫她慶生，兩人三不五時在澀谷約會，鈴木達央更趁LiSA巡演不在家時，把小三帶回家裡。

「週刊文春」的狗仔跟拍了一段時間，日前直接向鈴木達央求證，問他是否認識A女、是不是劈腿A女等等，鈴木達央矢口否認，但在看到照片後，他神情一僵，拒絕回應隨即搭車離去。鈴木的經紀公司也並未對此事做出回應，而他現在還在為人氣角色配音，如外遇導致形象破滅，勢必會對工作造成極大影響。