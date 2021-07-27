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東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

婚變後首度復出 福原愛臉龐維持圓潤

記者李姿瑩／綜合報導
福原愛現身轉播。（翻攝自富士電視台）
福原愛現身轉播。（翻攝自富士電視台）

日本女子桌球運動員福原愛與江宏傑離婚後，日前復出上工，重返螢光幕為富士電視台講解奧運桌球賽事。她上回在螢光幕露臉已經是七個月前擔任節目來賓，經過大半年不見，她還是維持圓潤臉龐，並未如外傳的憔悴暴瘦。

福原愛配合防疫政策，在戶外與男主播搭檔做連線報導，雙方戴著透明面罩並保持社交距離。富士電視台對她極為禮遇，剪出了她過去征戰球場的經典畫面，喚醒觀眾對她戰績的記憶。此舉火速奏效，原本認為福原愛不該復出的輿論丕變，網路上頓時一片讚美之聲，尤其盛讚她語調溫柔，可愛美麗如昔。

福原愛雖然號稱擔任解說員，實質上的工作更接近引言人，只在賽事前後空檔穿插發表感想。她久違面對鏡頭，一開始表情有點僵硬，加上面對嚴肅賽事，舉止更顯謹慎。在日本選手贏得女子桌球單打後，福原愛的表現漸入佳境，開心分享對男子選手張本智和的印象，臉上的笑容這下才開始變多。

在桌球男女混雙比賽中，日本隊擊敗了中華隊後獲得晉級，福原愛肯定日本隊能延續擊敗德國、台灣的氣勢，再添金牌。此時從她口中說出的「台灣」，已變成既熟悉卻又遙遠的名詞，絲毫聽不出任何情感。

福原愛 日本 台灣

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