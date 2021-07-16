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夫拉正妹坐大腿爆出軌疑雲 秋瓷炫：夫妻熟識的友人

記者陳建嘉╱綜合報導
南韓女星秋瓷炫(右)與中國演員于曉光婚姻一向甜蜜，近日于曉光竟被拍到疑似出軌的照片。（取材自微博）
南韓女星秋瓷炫(右)與中國演員于曉光婚姻一向甜蜜，近日于曉光竟被拍到疑似出軌的照片。（取材自微博）

南韓女星秋瓷炫2017年嫁給大陸男星于曉光，婚後產下一子，近年秋瓷炫把工作重心移回南韓，夫妻倆分隔兩地，日前大陸媒體曝光一段影片，拍到于曉光拉著一名女性上車，這名女子甚至坐在于曉光大腿上滑手機，照片、影片瞬間登上熱搜，讓微博網友訝異「這是出軌了？」

不過夫妻倆所屬的經紀公司BH娛樂做出回應，強調該女是夫妻認識的熟人，舉動可能有時過於親暱，之後會刻意避免。經紀公司進一步表示，這段影片拍攝時間是今年5月，當時于曉光與朋友聚會完，準備回家，而影片中的女性是導演，也是住同社區的鄰居，夫妻倆都認識對方，算是熟識的朋友，有些動作，讓外界誤會很抱歉，「很多人疼愛于曉光、秋瓷炫夫婦，對於突發事件的擴散，當事人也會對今後的行動更加慎重。」

秋瓷炫因與彭于晏合演「戀香」，在華人地區打開知名度，2015年因戲結緣認識于曉光，2年後就結婚，婚後幸福美滿，秋瓷炫曾產後出現癲癇症狀，送進加護病房治療，當時于曉光全程在旁辛勤照顧，最後才度過難關，兩人被譽為演藝圈模範夫妻，因此這次于曉光疑似出軌，才會讓外界如此意外。

南韓 導演 手機

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