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全智賢「屍戰朝鮮」：復仇是唯一的路

記者陳建嘉／綜合報導
全智賢主演「屍戰朝鮮：雅信傳」曝光新海報、新預告。（圖：Netflix提供）
全智賢主演「屍戰朝鮮：雅信傳」曝光新海報、新預告。（圖：Netflix提供）

南韓天后全智賢終於正式曝光！讓喪屍迷們期待已久的 「屍戰朝鮮」特輯，「屍戰朝鮮：雅信傳」終於確定要於7月23日上線，最新前導預告與海報曝光。第一季導演金成勳執導這次的特輯，盛讚本特輯是神編劇金銀姬所有作品中寫得最完美的內容，金銀姬也親解全智賢飾演的角色背景由來。

Netflix於推出「屍戰朝鮮：雅信傳」的最新海報和最新正式預告，海報上寫著「復仇是唯一的路」，預告了接下來的劇情走向，而這次全智賢終於正面現身，也成為粉絲們津津樂道的話題。在長達一分半的預告當中，描述全智賢所飾演的雅信，從小因為娘親臥病在床，不顧危險也要去採「生死草」來挽救母親的性命，而劇中除了驚悚的人類喪屍之外，這次更進化出現了老虎喪屍，全智賢幾乎都是以帶著弓箭的女戰士之姿出現。

全智賢在「屍戰朝鮮：雅信傳」裡霸氣十足。（圖：Netflix提供）
全智賢在「屍戰朝鮮：雅信傳」裡霸氣十足。（圖：Netflix提供）

「屍戰朝鮮：雅信傳」是講述覆蓋朝鮮巨大悲劇開始的生死草以及主角雅信的故事，並且由第一季的導演金成勳執導這次特輯，再度與神編劇金銀姬合作，若用「屍戰朝鮮」來形容復活死者的生死草將朝鮮和喪屍的相遇描述得有爆發力，那麼「屍戰朝鮮：雅信傳」則是追尋引發無法想像之悲劇的生死草和瘟疫的起源。

導演 南韓 Netflix

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