帶10歲龍鳳胎拍寫真 李英愛重現優雅氣質

50歲女神李英愛(中)拍最新時尚照，帶十歲龍鳳胎兒女承權(右)、承彬(左)一同入鏡。(取材自Instagram)

50歲南韓 「氧氣美女」李英愛2009年嫁給圈外丈夫鄭豪泳，2011年誕下一對龍鳳胎兒女承權、承彬，她為了陪伴小孩長大，工作減產，一家四口搬離都市，在京畿道楊平過著半隱居的愜意生活。她近期難得復出拍戲，更在最新拍攝的時尚照中，帶一對子女亮相，重現優雅氣質。

李英愛為雜誌「Noblelesse」拍攝多張空靈美照，現年十歲的子女，身高已逼近媽媽肩膀，女兒留著一頭烏黑長髮，五官清秀，兒子則是長相斯文，母子三人皆有著白皙透紅的肌膚，照片一出，立刻引起外界關注。

據傳這些美照的拍攝地點，就在他們的楊平獨棟別墅，一家人浸沐在美好的大自然裡，李英愛非常注重小孩的學習環境，才會選擇遠離城市，搬到占地434坪的別墅。她也曾在受訪時透露「希望這裡能取代城市稀薄的空氣與黑煙，讓孩子們透過在草地裡打滾的經驗，親身體驗到大自然的可貴。」她還曾與企業家老公研發有機肥皂、純植物成分的洗髮精，就是為了推廣有機生活，也希望能讓自己的小孩能在遠離塵囂的環境中成長，不被世俗干擾。

李英愛最近重返小螢幕，接演JTBC驚悚劇「具景伊」(暫譯)，飾演一名離職女警，後來改當偵探，調查連環殺人案背後的秘密，這也將會是她繼2017年的「師任堂，光的日記」之後，再度回歸的戲劇力作。