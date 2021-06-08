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高規格防疫「AV帝王2」回來了

記者李姿瑩／綜合報導
山田孝之(右)在「AV帝王2」中，努力拓展事業版圖。（圖：Netflix提供）
山田孝之(右)在「AV帝王2」中，努力拓展事業版圖。（圖：Netflix提供）

新冠肺炎疫情未歇，挺過第一波大爆發的日劇「AV帝王」第2季24日即將在Netflix上線。主演山田孝之、玉山鐵二、滿島真之介日前接受台灣媒體視訊訪問，分享劇組以最高規格防疫，在去年拍攝時甚至每小時都要濾淨一次片場空氣。

「AV帝王2」去年3月開拍，受到疫情衝擊，劇組一度傳出人員確診，所有人停工2個月，直到6月才重新開機。山田孝之透露，復工後劇組成立了「衛生組」，在出入口協助全員消毒。演員們排戲時也全部配戴口罩或面罩，吃飯時非必要絕不交談，片場每隔一小時就會進行空氣過濾，靠高規格防疫完成拍攝。

山田孝之詮釋的成人片名導村西透，在第2季中隨著時代變遷，急欲擴張事業版圖，讓成人片空降衛星電視台。他砸下重金，和夥伴理念分歧，結果在泡沫經濟中眾叛親離。山田孝之坦言並不認同村西透眼中只有夢想和賺錢，邊演邊吐槽：「太過分了，你到底把別人夢想當什麼？」但他也坦承自己私下也會為了夢想而豁出去，「我常做瘋狂的事，但具體內容我不能說。」

玉山鐵二劇中飾演村西透的事業夥伴，大膽挑戰SM場景。他笑說以前從未嘗試過被綁縛、懸吊，但演出時不覺得害羞，當成全新體驗享受當下。「不過經歷這次拍攝，我確信我不是被虐狂。」

此外，全劇時代背景呈現了日本在經濟泡沫化中走向蕭條，眾演員推薦「AV帝王2」中有許多發人省思的場景和對話，無論觀眾年紀如何，都能從中得到啟發。

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