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全智賢被傳婚變 婆婆疼媳：很火大 差點失控大吃

記者李姿瑩／綜合報導
全智賢婚後深得婆婆的心。（圖：Netfix提供）
全智賢婚後深得婆婆的心。（圖：Netfix提供）

韓星全智賢和老公崔俊赫爆出婚變傳言，氣得經紀公司喊告。全智賢的婆婆李正宇罕見發聲，在Instagram直接寫下「今天很火大」，不滿兒子和媳婦婚姻遭人唱衰。

李正宇是南韓知名時裝設計師，Instagram充滿個人生活美學。她在兒子迎娶全智賢前，完全不知她是頂級韓流明星，媳婦進門前一周才開始追劇做功課。全智賢嫁進門後，李正宇對「我的媳婦是全智賢」感到不可思議，跟朋友交談時常引以為傲。加上全智賢是時尚界寵兒，婆媳倆有不少關於時尚的共同話題，全智賢也曾公開稱讚婆婆常給她穿搭建議，婆媳沒有任何芥蒂，讓全智賢自認相當幸運。

李正宇生活充滿時尚品味。（取材自Instagram）
李正宇生活充滿時尚品味。（取材自Instagram）

李正宇疼愛兒媳，被婚變謠言氣到在Instagram寫下：「今天很火大，差點失控去吃麵包，但我忍住了。」她透過敘述製作沙拉，暗示對婚變傳言極為不滿，差點情緒失控靠大吃宣洩。

不過爆料的資深媒體人金龍浩不願改口，靠著全智賢老公崔俊赫放出的「灌籃高手」哏圖，照樣繼續大作文章。崔俊赫將「灌籃高手」三井壽的台詞，改成「我想當全全老公」，表明愛妻心意。金龍浩認為這暗示崔俊赫像誤入歧途的三井壽一樣迷途知返，如今想與全智賢重修舊好。他提不出更有力的證據，只好自己先以「不需要過度擔心藝人的私生活」作結。

全智賢沒繼續回應這樁烏龍爆料，她的新作「屍戰朝鮮：雅信傳」定檔於7月23日在Netflix上線，將接續上一季的劇情，扮演找出生死草之謎的關鍵人物。她在第二季尾聲中僅在最後一幕露臉，吊足觀眾胃口。現在搶攻暑假檔期，讓劇迷又有新劇可追。

南韓 Netflix

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