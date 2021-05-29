真的是一字千金！宋慧喬一篇業配賺一間房

與宋慧喬合作的品牌全都是一線精品。（取材自Instagram）

宋慧喬投資 有道，今年又悄悄置產，入手近1772萬美元的豪宅。她吸金能力一流，美國 雜誌「Women's Wear Daily」報導她的社群影響力，在IG發出的品牌合作文章一篇就有47.8萬元美金的價值，就算只寫3個字也算數，堪稱「一字千金」。

39歲的宋慧喬駐顏有術，平時就是時尚精品寵兒。她在IG上分享的品牌合作照片往往能吸引超過7、80萬人按讚，內文多半惜字如金，以標註品牌全名為主。即便如此，國際精品仍爭相與她合作，看準她在亞洲的影響力，不惜砸下千萬預算。這現象也引起美國媒體關注，披露她的發文價值。粉絲得知她的「業配價碼」後瞠目結舌，笑稱她發一篇業配文，就能賺進一間房。

正巧宋慧喬確實愛買房，她今年3月斥資近1772萬美元，買下一棟位於漢南洞的高級大樓，是2014年完工的新成屋，有地上5樓和地下2樓。不動產業界人士分析，這棟物件從裡到外都具有高級質感，加上位於熱鬧的蛋黃區，作為投資頗有增值空間。

宋慧喬4月已經完成交屋手續，名下房產再添一筆。她起初投資房地產的原因是為了給家人更好的生活環境，沒想到眼光精準買出心得。她2004年開始買房，先投入約470萬美元買下三成洞樓房，接著2008年入手約271萬美元的高級別墅，再於2017年買下前東亞製藥會長的豪宅，美國紐約曼哈頓市中心也有她置產的足跡，手邊擁有的房產市值驚人。

她2004年買的房子已經於去年轉手，成交價格868萬美元，直接翻倍賺回。2017年她嫁給宋仲基時，就被稱做像是兩家中小企業強強聯手。如今恢復單身，她照樣賺錢不手軟，已經投入新戲拍攝，不久後就會帶著新作品與觀眾見面。