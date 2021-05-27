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深田恭子爆瘦罹「適應障礙」 演藝活動急喊停

記者陳建嘉／綜合報導
深田恭子透過經紀公司發出聲明，因為罹患適應障礙症，要暫停演藝活動。（取材自官網）
深田恭子透過經紀公司發出聲明，因為罹患適應障礙症，要暫停演藝活動。（取材自官網）

38歲女神深田恭子在日本演藝圈長紅多年，聲勢不墜，而她與富商杉本宏穩定交往1年多，多次傳出即將結婚，卻從來沒有正式傳出喜訊，近日她疑似為了工作、婚事困擾，26日透過經紀公司表示，她已罹患適應障礙症，會暫停演藝活動。

深田恭子日前才出席代言飲品的記者會，當時已不復見招牌的肉肉臉，變得較為削瘦，那時就傳出疑似生病，她的經紀公司也對外發聲明，「我們的深田恭子，從去年春天開始就生病了，這個月醫生診斷出是適應障礙症，如今會先治療疾病，所以我們要取消7月富士電視台的電視劇演出，對於帶給大家的不便，深感歉意，請大家之後繼續支持深田恭子」。

深田恭子工作敬業，此次暫停目前所有工作，就連富士電視台7月主演的電視劇也緊急取消，外界猜測她這次可能病得相當嚴重，就連是否能在10月「魯邦的女兒 電影版」復出，恐怕也得視她恢復狀況而定。

深田恭子一向是極為重視愛情的人，認真看待每一段關係，她與現任男友的感情也極好，先前日媒「女性自身」報導，深田恭子去年慶生時，杉本宏就曾在生日前一天邀她與友人到高檔餐廳慶生，一群人還續攤2場，直到清晨天亮才散場，當時，就傳出經紀公司持續干涉她想結婚的念頭，讓她無比困擾。

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