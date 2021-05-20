女神威力股市怕怕！網猜新垣結衣結婚 東交所可能倒閉

新垣結衣有「國民老婆」之稱。（取材自推特）

「國民老婆」新垣結衣 宣布和「月薪嬌妻」合作搭檔星野源結婚，由於新垣有不少忠實粉絲，魅力影響之大，網路上再度熱議，歷代日本 女神、男神結婚重挫日股的都市傳說。並有網友猜測，新垣結婚不僅將衝擊日股，還可能讓東交所倒閉，凸顯很多人都對這樁婚姻「無法接受」。

據網友彙整，歷次被封為日本「神級藝人」的北川景子、福山雅治、小倉優子等結婚，都碰巧讓日股大跌。如北川景子引發日股下跌497點，福山雅治重挫714點，堀北真希跌895點，小倉優子跌1,010點，2020年10月宣布結婚的石原里美，更碰巧遇上東交所系統故障，全天暫停交易。

由於新垣結衣的知名度和魅力在日本也算頂尖，甚至紅到其他亞洲國家都有粉絲，便有網友kuso，結婚恐讓東交所直接倒閉。

對此法人指出，藝人結婚不必然對投資信心帶來影響，行情表現應有很多的巧合，尤其女神、男神的結婚訊息往往被放大關注，更容易讓人對股市等周遭活動有所聯想。這類的都市傳說也曾在香港股市流傳，就是有名的「丁蟹效應」，每當丁蟹電影上映，都剛好讓港股重挫，還有外資為此出報告，堪稱奇絕。