我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

腳傷纏身…李光洙退「RM」忍痛結束11年情

記者李姿瑩／綜合報導
李光洙忍痛離開Running Man。(圖／摘自News1)
李光洙忍痛離開Running Man。(圖／摘自News1)

南韓藝人李光洙透過經紀公司，宣布退出綜藝節目「Running Man」，結束11年的合作，5月24日最後一次參與錄影。

經紀公司表示，李光洙去年因車禍腳踝受傷，一直在進行治療復健，錄影時漸漸感到力不從心。「經過和主持班底、製作單位長時間的討論，決定重新調整自己的步調。」

經紀公司坦言，要離開同甘共苦了11年的節目並不容易，但為了之後著想，李光洙需要一定的時間好好休息。「感謝大家透過Running Man給予李光洙的關心和喜愛，李光洙將會以健康開朗的模樣再次問候各位。」

製作單位表示，李光洙去年因為交通事故後，雖然腳傷逐漸在康復，但還沒有到達最佳狀態，因此他憑著對running man的熱愛和責任感，一邊參加節目錄製，一邊進行腳傷的復健治療，但最後即使李光洙努力了，還是無法讓兩件事同時做好。

製作單位也透露成員們都想與李光洙在Running Man中一起度過更長時間，但是作為Running Man成員，李光洙的意見也很重要，因此經過長時間的討論，決定尊重李光洙的決定，雖然很遺憾，但希望觀衆能夠給予做出艱難決定的李光洙支持和鼓勵。

車禍 南韓

上一則

鄭爽涉陰陽合同？被爆拍劇1天撈200萬

下一則

奧斯卡頒獎收視太悽慘 挨批難看、無聊、結尾反高潮

延伸閱讀

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車
尹汝貞抱回小金人 南韓演藝圈嗨翻

尹汝貞抱回小金人 南韓演藝圈嗨翻
南韓超前部署 9900萬人份疫苗 將分給5200萬人口

南韓超前部署 9900萬人份疫苗 將分給5200萬人口
瘋搶新冠疫苗 南韓採購量已夠全國每人打四劑

瘋搶新冠疫苗 南韓採購量已夠全國每人打四劑

熱門新聞

趙麗穎、馮紹峰確定離婚。取材自微博

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

2021-04-22 22:33
肖戰首次演話劇就獻上劇場初吻，對象是52歲的許晴。(取材自微博)

鮮肉肖戰吻52歲女星 劇場觀眾倒吸氣

2021-04-24 02:18
徐若瑄透露常需要按摩。（記者李政龍／攝影）

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

2021-04-22 02:29
莎朗史東在最新封面展露大長腿。圖／摘自Instagram

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

2021-04-20 10:26
姚安娜亮相車展活動，卻被網友狠酸「好有福氣的臉」。（取材自微博）

「華為小公主」靠爹代言 0修圖近照挨酸臉腫、身材壯

2021-04-20 02:30
許瑋甯驚爆和男友劉又年已分手。(取材自臉書)

許瑋甯「不是分手是離婚」去年底斬斷2年情

2021-04-20 20:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」
追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車
紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例