腳傷纏身…李光洙退「RM」忍痛結束11年情

李光洙忍痛離開Running Man。(圖／摘自News1)

南韓 藝人李光洙透過經紀公司，宣布退出綜藝節目「Running Man」，結束11年的合作，5月24日最後一次參與錄影。

經紀公司表示，李光洙去年因車禍 腳踝受傷，一直在進行治療復健，錄影時漸漸感到力不從心。「經過和主持班底、製作單位長時間的討論，決定重新調整自己的步調。」

經紀公司坦言，要離開同甘共苦了11年的節目並不容易，但為了之後著想，李光洙需要一定的時間好好休息。「感謝大家透過Running Man給予李光洙的關心和喜愛，李光洙將會以健康開朗的模樣再次問候各位。」

製作單位表示，李光洙去年因為交通事故後，雖然腳傷逐漸在康復，但還沒有到達最佳狀態，因此他憑著對running man的熱愛和責任感，一邊參加節目錄製，一邊進行腳傷的復健治療，但最後即使李光洙努力了，還是無法讓兩件事同時做好。

製作單位也透露成員們都想與李光洙在Running Man中一起度過更長時間，但是作為Running Man成員，李光洙的意見也很重要，因此經過長時間的討論，決定尊重李光洙的決定，雖然很遺憾，但希望觀衆能夠給予做出艱難決定的李光洙支持和鼓勵。