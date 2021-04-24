曾醉後大鬧桃園機場 64歲隆大介於家中身亡

64歲隆大介於家中身亡。(本報資料照片)

曾演出黑澤明導演作品「影武者」的日本 男星隆大介日前傳出死訊，11日顱內出血死亡，享年64歲。

隆大介是日籍韓裔 人士，韓文名字為「張明男（장명남）」。他曾在台灣 鬧上社會新聞，2015年3月在桃園機場酒後失控，踢傷移民官導致對方左腳膝蓋骨斷裂，遭到驅逐出境。當時他受邀到台灣拍攝「沉默」，立刻被劇組開除，因酒誤事丟了工作。

根據日媒報導，隆大介原本在12日應該跟經紀公司開會，但時間到了卻不見人影。他平時工作態度認真，公司人員覺得有異，13日到他家中查看，隨同警方進入後才發現他已經身亡。

鏡週刊報導，日籍韓裔男星隆大介，以電影「影舞者」、「超人力霸王THE NEXT」、「亂」展開知名度，不過，日前傳出顱內出血離世消息，享壽64歲，消息曝光，震驚各界。

根據「hochi」與日本Yahoo報導，隆大介驚傳離世消息。據了解，隆大介本月9、10日因拍攝新作參加過會議，但原定12日與和事務所進行會談人卻未到場，工作人員直指「他是很認真的人，不會無故就缺席工作」，便請其他工作人員前往關心。

不料，工作人員在13日赴隆大介家中查看，在警官協助下進到隆大介住處，卻發現他已身亡；最終判定結果顯示死因為顱內出血，於11日晚間就已離開人世。另外，喪禮已由親友與事務所職員處理，暫時未有安排舉行告別會。