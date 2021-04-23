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周子瑜沉入水底 日網友讚安定女神

娛樂新聞組／綜合報導
周子瑜沉入水底，不因閉氣而影響美貌。（視頻截圖）
周子瑜沉入水底，不因閉氣而影響美貌。（視頻截圖）

南韓女團TWICE最新日文單曲「KURA KURA」MV在日前公開，除了稍早周子瑜在預告中曝光的雙馬尾、露背裝造型獲得好評外，完整版中一幕周子瑜沉入水裡的畫面，不因閉氣而影響美貌，讓日本網友盛讚根本是安定的女神。

「Kura Kura」是TWICE第八張日語單曲，預於2021年5月12日推出。在日前釋出的預告片段驚豔粉絲後，完整的MV上線後更是迅速登上日本LINE MUSIC的TOP 100實時歌曲榜冠軍。MV釋出不到一周，點閱數就突破600萬，可說是人氣爆棚。

中時電子報報導，TWICE台灣成員周子瑜臉蛋姣好、身材高挑，是隊裡的門面擔當和忙內(小妹)，高顏值常常受到外界關注。她在MV完整版中有許多特寫鏡頭，2分05秒至2分15秒之間，子瑜唱著「若與你在一起」，正好配上她躺臥在布滿紅色花瓣的白色浴缸中，不動聲色的沉沒於水裡。

許多日本網友看到這幕，忍不住在推特轉貼，並留言狂誇：「讓子瑜美麗的臉龐沉入玫瑰浴缸裡的勇者，是哪個地方的哪個傢伙啊」、「「這次也是安定的女神」、「隨著年歲增長而更美麗，這句話對子瑜來說再貼切不過的話了」、「子瑜這次壓倒性的大勝利」、「子瑜真的是天菜」等。

除了積極在日本發展，TWICE也傳出會在6月發行韓語專輯，雖然確切的日期尚未定案，但每個成員都積極地準備中。

日本 台灣 南韓

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